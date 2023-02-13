فلسطين_معكم.. حملة (رد الجميل) للشعبين السوري والتركي

مع الساعات الأولى لحدوث الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، أطلق متطوعون فلسطينيون حملة #فلسطين_معكم للوقوف بجانب الشعبين السوري والتركي والتخفيف من حدة المصيبة التي حلّت بهم.

وتأتي حملت "فلسطين معكم" كرد للجميل للشعبين السوري والتركي واللذان لطالما وقفا لجانب الفلسطينيين خلال سنوات الاحتلال.

وتأتي الحملة على عدة أوجه، من جمع التبرعات لصالح المنكوبين من الزلزال والمساعدة عبر فرق متطوعة في البحث عن المتواجدين تحت الركام واغاثة الناجين.

عمل مستمر

بدوره، أكد الناشط محمد أبو طاقية، المتحدث باسم حملة فلسطين معكم، أن طواقم من القائمين على الحملة تعمل على البحث تحت الأنقاض عن الناجين من الزلزال، منقسمين إلى شقين في تركيا وسوريا.

وقال أبو طاقية في حديث لـ "الرسالة نت" "هذه الحملة تعتبر رسالة وفاء من الشعب الفلسطيني إلى إخواننا السوريين والأتراك".

وأوضح أن طاقم المتطوعين في الحملة يعقد الاجتماعات المستمرة مع عدد من المؤسسات التي تعمل في مجال إغاثة المنكوبين وصولا إلى تقليل حجم الضرر وايصال المساعدات بصورة عاجلة.

وأشار إلى أن حملة #فلسطين_معكم تضم أكثر من ألفي متطوع يعملون ضمن 27 فرقة ميدانية، وبتنسيق كامل مع الهلال الأحمر التركي ومؤسسة "أفاد".

ولفت أبو طاقية إلى أن القائمين على الحملة يجمعون التبرعات المالية والعينية لإيصالها لمستحقيها، مشيرا إلى عِظم الكارثة التي حلّت بأهالي المنطقة التي ضربها الزلزال.

ووفق المتحدث باسم حملة #فلسطين_معكم فإنهم عملوا على فتح عدة مراكز للتبرع بالدم في عدد من المدن، لمساعدة الجرحى في التشافي.

وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد أكثر من أربعة آلاف أسرة فلسطينية ضمن المناطق التي ضربها الزلزال المدمر، في وقت وصل عدد الفلسطينيين الذين ماتوا من الزلزال 90 فلسطينيا.

وانطقت الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات ونجحت في إيصال الكثير من المساعدات لمستحقيها في سوريا وتركيا.

وعلى الجانب الآخر، غرّد النشطاء على وسم #فلسطين_معكم، معبرين عن كامل تضامنهم مع الشعبين السوري والتركي.

وضمن التغريدات مقاطع مصورة وفيديوهات تعبّر عن الإخاء والتضامن مع المنكوبين.