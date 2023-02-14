أم عاصف (للسلطة): لا تكونوا احتلالا ثانيا واحموا شعبكم‏

وجهت أم عاصف زوجة القائد الوطني الراحل عمر البرغوثي، ووالدة الشهيد صالح والأسير عاصم، رسالة للسلطة الفلسطينية دعتها عبرها للتخلي عن دور التنسيق الأمني، قائلة: "لا تكونوا احتلالًا ثانيا واحموا شعبكم".
وأضافت البرغوثي لـ"الرسالة نت": "في الوقت الذي يستبدّ فيه بن غفير بالأرض والإنسان والمقدسات الفلسطينية، تتبرع السلطة بتعذيب الشباب كما فعلت مع أحمد هريشK وتحاول فعل كل شيء لمنع شعبنا من رفع رأسه في مواجهة الغطرسة (الإسرائيلية)".
وأكدت أن الاحتلال يمارس ضغطا غير طبيعي على الشباب الفلسطيني في القدس والضفة، "وشبابنا رامي حاله ع الموت ولا يخشى الاحتلال وأذنابه".
وتابعت: "لا كرامة لشعبنا إلا بالجهاد، وإذا لم تؤمن السلطة بهذه الحقيقة، فهي ستقتنع بذلك في وقت لاحق عندما لا تجد أرضا تحكمها ولا بشرا، كما يخطط بن غفير لتهجير الضفة وشعبها".
وأشارت إلى أن ما تقوم به السلطة واحد من اثنين، "إما أنها تجهل مخاطرها وهي لا تدرك أن بن غفير يريد حرق الشعب الفلسطيني، أو أنها تعرف وهي تساعده في ذلك، وكلا الأمرين جريمة لا يمكن لشعبنا أن يغفرها".
ودعت أبناء شعبنا وكل قواه الحيّة للانتفاضة في وجه الاحتلال مؤكدة أنه "بدون المقاومة لن تكون كرامة".