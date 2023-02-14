أم عاصف (للسلطة): لا تكونوا احتلالا ثانيا واحموا شعبكم‏

وجهت أم عاصف زوجة القائد الوطني الراحل عمر‎ ‎البرغوثي، ووالدة الشهيد صالح والأسير ‏عاصم، رسالة للسلطة الفلسطينية دعتها عبرها للتخلي عن دور التنسيق الأمني، قائلة: "لا تكونوا ‏احتلالًا ثانيا واحموا شعبكم".‏

وأضافت البرغوثي لـ"الرسالة نت": "في الوقت الذي يستبدّ فيه بن غفير بالأرض والإنسان ‏والمقدسات الفلسطينية، تتبرع السلطة بتعذيب الشباب كما فعلت مع أحمد هريشK وتحاول فعل ‏كل شيء لمنع شعبنا من رفع رأسه في مواجهة الغطرسة (الإسرائيلية)".‏

وأكدت أن الاحتلال يمارس ضغطا غير طبيعي على الشباب الفلسطيني في القدس والضفة، ‏‏"وشبابنا رامي حاله ع الموت ولا يخشى الاحتلال وأذنابه".‏

وتابعت: "لا كرامة لشعبنا إلا بالجهاد، وإذا لم تؤمن السلطة بهذه الحقيقة، فهي ستقتنع بذلك في ‏وقت لاحق عندما لا تجد أرضا تحكمها ولا بشرا، كما يخطط بن غفير لتهجير الضفة وشعبها".‏

وأشارت إلى أن ما تقوم به السلطة واحد من اثنين، "إما أنها تجهل مخاطرها وهي لا تدرك أن بن ‏غفير يريد حرق الشعب الفلسطيني، أو أنها تعرف وهي تساعده في ذلك، وكلا الأمرين جريمة ‏لا يمكن لشعبنا أن يغفرها".‏

ودعت أبناء شعبنا وكل قواه الحيّة للانتفاضة في وجه الاحتلال مؤكدة أنه "بدون المقاومة لن تكون كرامة".‏