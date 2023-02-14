قافلة إغاثة فلسطينية تتحرك من إسطنبول لمناطق الزلزال

تحركت قافلة إغاثية فلسطينية تضم 10 شاحنات من مدينة إسطنبول إلى مناطق الزلزال في الجنوب التركي والشمال السوري، ضمن حملة "فلسطين معكم" الجارية منذ وقوع الكارثة الكبرى.

وقال منسق العام لحملة "فلسطين معكم"، محمد مشينش، إن الحملة "هي تعبير معنوي من الفلسطينيين تجاه الشعب التركي الذي وقف على الدوام مع قضيتنا".

وأضاف مشينش بمؤتمر صحفي بجوار الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية قرب بلدية باشاك شهير" بإسطنبول، إن حملة "فلسطين معكم" انطلقت مع اليوم الأول لوقوع الزلزال، فجر الإثنين من الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن قافلة الإغاثة التي تحركت اليوم تقدر قيمتها بـ3 ملايين ليرة تركية (نحو 160 ألف دولار أمريكي)، وتعتزم الحملة إطلاق مشاريع كبيرة في الأيام المقبلة، اسنادًا للشعبين التركي والسوري.

وأشاد رئيس لجنة الصداقة الفلسطينية التركية النائب حسن توران في كلمة له خلال مؤتمر انطلاق القافلة بـ"الجهد الفلسطيني المميز" في أزمة الزلزال.

وأضاف توران بتأثر: "إن هذه المساعدات تمثل لشعبنا التركي الشيء الكبير، فهي تأت من شعب مكلوم رغم حاجته".

وأقال المتحدث باسم حملة "فلسطين معكم"، محمد أبو طاقية، إن القافلة سيتم تسليمها لمراكز إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) القريبة من مناطق الزلزال ليتم توزيعها على النحو الأفضل.

وأضاف أبو طاقية في المؤتمر ذاته، أن نحو 3 شاحنات من القافلة ستواصل طريقها الى شمال سوريا لإغاثة المتضررين هناك.