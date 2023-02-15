الاحتلال يقتحم الأقصى ويهدم محال تجارية في القدس

اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال، فيما هدمت قوات الاحتلال محال تجارية في القدس المحتلة.

وقام المستوطنون بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وتقوم جماعات المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت.

وأقدمت جرافات إسرائيليةـ، صباح اليوم، على هدم 7 محال تجارية في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك الجرافات اقتحمت المخيم برفقة قوات من شرطة الاحتلال، وهدمت تلك المحال القريبة من حاجز مخيم شعفاط، بحجة البناء بدون ترخيص.

وتزامن ذلك مع حملة تضييق واسعة بحق سكان المخيم لدى مرورهم على الحاجز، حيث تم تأخير مرور الطلاب لدى محاولة وصولهم لمدارسهم.

واعتدت قوات الاحتلال على المواطنين عند الحاجز، وسط عمليات تفتيش دقيقة، وعرقلة حركة السير.

المصدر: وكالات