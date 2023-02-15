صحيفة عبرية: الشهداء مصدر إلهام لشبان الضفة

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، صباح الأربعاء، إن العديد من الشهداء الفلسطينيين أصبحوا مصدر إلهام للشبان في القدس والضفة الغربية والذين يريدون أن يكونوا مثلهم.

وورد في الصحيفةـ، أنه خلال برنامج تلفزيوني عرض على إحدى القنوات المحلية في نابلس، سُئل الشبان عن الشهداء الذين تأثروا بهم، مثل إبراهيم النابلسي، وشهداء آخرين، ولكن أظهروا إعجابهم الشديد أيضًا بمجموعة "عرين الأسود" التي تنشط في المدينة.

ووفقًا للصحيفةـ، فإنه ينتشر بالضفة مؤخرًا تي شيرت بصور العديد من الشهداء، كما تباع سلاسل بصورهم وأسمائهم، ومن بين أولئك الشهداء داود الزبيدي وشقيقه الأسير زكريا، وعلقم خيري منفذ عملية إطلاق النار منذ أسابيع قليلة في القدس المحتلة ما أدى لمقتل 7 مستوطنين، ومن قبله الشهيد عدي التميمي، وغيرهم، ممن تحولوا إلى مصدر إلهام للفتية والشبان الفلسطينيين.



المصدر: القدس