"بن غفير" يعلن تجنيد 400 عنصر أمن جديد بالقدس

أعلن وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير عن خطة طوارئ لتجنيد 400 عنصر في قوات "حرس الحدود" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي العاملة في مدينة القدس.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن "بن غفير" أعلن عن تجنيد 400 عنصرٍ جديد في قوات "حرس الحدود" بمدينة القدس، استعداداً لشهر رمضان المبارك، والذي يُخشى من تصاعد أعمال المقاومة فيه.

وتستعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لخيارات التصعيد العسكري مع قرب شهر رمضان المبارك في شهر آذار/ مارس القادم، في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، وتصاعد أعمال المقاومة.

وتشهد الضفة الغربية والقدس منذ أشهر تصعيداً ميدانيًا ملحوظا على خلفية اعتداءات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحق الفلسطينيين، ما أدى لاستشهاد 50 فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري، بينهم 11طفلاً وسيدة مسنة.