الاتحاد الأوروبي: مجموعة مسنيّن يحكمون السلطة!

وصف مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، قيادة السلطة الفلسطينية بـ"مجموعة مسنيّن"، خلال لقاء إعلامي جمعهم بمجموعة من الصحفيين والإعلاميين في غزة.

وبحسب ما ورد في الاجتماع الذي نظمّته مؤسسة "بيت الصحافة"، مساء اليوم الأربعاء، "مجموعة من المسنيّن تحكم السلطة في رام الله".

وأكدّ المسؤولون ضرورة حاجة السلطة للتجديد والتغيير؛ لكن الظروف لا تسمح بحسب المسؤولين.

وعقد قبل أسبوع لقاء بين ممثلي الاتحاد ومجموعة صحفيين، أعلن مسؤولون في الاتحاد عن امتعاضهم من موقف رئاسة السلطة رفض اجراء الانتخابات، وربط عملية إنجازها بالموافقة (الإسرائيلية).

كما أنهم أبدوا تحفظا على قرار الاتحاد بفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني بعيد انتخابات 2006، ورفضه التعامل مع نتائجها آنذاك وعدوّه قرارا خاطئا في حينه.

صورة عن اللقاء الذي عقد مساء اليوم الأربعاء