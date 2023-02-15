(حماس) قانون سحب الجنسية من الفلسطينيين جريمة

قالت حركة "حماس"، إن تشريع الاحتلال الإسرائيلي لقانون سحب الجنسية من فلسطينيي الداخل، جريمة وسياسة تستوجب حراكاً عاجلاً لإدانتها ووقفها.

وأدانت "حماس" في بيان، وصل "الرسالة نت"، اليوم الأربعاء، مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على قانون يهدف إلى ترحيل أسرى القدس والداخل المحتل، بذريعة مقاومتهم الاحتلال.

وعدّت القانون إمعاناً في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، وسياسة احتلالية مكشوفة لترحيل الفلسطينيين قَسْراً.

وطالبت "حماس" بتحرك دولي وأممي رافض لقوانين الاحتلال العنصرية، داعية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية ضد الاحتلال لانتهاكاته الجسيمة المتكررة لأبسط معايير حقوق الإنسان.

وأكدت أن فلسطيني الداخل المحتل سيبقون متشبّثون بأرضهم وموطنهم، مشددة أن قوانين الاحتلال لن تثنيه عن مواصلة مسيرته النضالية ضد الاحتلال.

وصادق "الكنسيت" الإسرائيلي مساء اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة (الأخيرة) على قانون سحب الهوية من منفذي العمليات الفدائية والأسرى الفلسطينيين في الداخل المحتل ومدينة القدس، وترحيلهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية.