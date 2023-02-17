حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز 41 ألفا

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا وسوريا، مساء الخميس، إلى أكثر من 41 ألف قتيل، مع تلاشي الآمال في العثور على ناجين.

وقال مسؤولون ومسعفون إن 38044 شخصا لقوا حتفهم في تركيا و3688 في سوريا جراء زلزال السادس من شباط/فبراير، لتصل الحصيلة الإجمالية المؤكدة إلى 41732.

انتشل عناصر الإنقاذ الأتراك، الخميس، فتاة تبلغ 17 عامًا وشابة في العشرينيات من عمرها من تحت الأنقاض، بعد 11 يومًا تقريبًا من وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجة على مقياس ريختر.

وأوقفت تركيا وسوريا عمليات الإنقاذ في بعض المناطق.

وأشار مسؤولون أتراك أن الخسائر المسجلة في تركيا تجعل الزلزال أكثر الكوارث الطبيعية