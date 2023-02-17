هزة أرضية جديدة بقوة 5.1 درجات تضرب جنوب تركيا ومناطق عدة بسوريا

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن هزة أرضية بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر ضربت مساء الخميس ولاية هاتاي جنوبي البلاد.

وقبيل الإعلان الصادر عن إدارة الكوارث التركية، قدّر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل قوة الهزة في جنوب تركيا بـ4.7 درجات على مقياس ريختر.

من جهته، أفاد الدفاع المدني في شمال غربي سوريا بحدوث هزة أرضية جديدة شعر بها سكان المنطقة.

وقدر المركز الوطني للزلازل في سوريا قوة هذه الهزة بـ5.4 درجات على سلم ريختر، في حين ذكرت وكالة الأنباء السورية بأن أهالي دمشق وحلب واللاذقية ومحافظات أخرى شعروا بهذه الهزة الارتدادية الجديدة.

ولم تُشِر المصادر التركية والسورية إلى وقوع أضرار أو خسائر بشرية.

وتأتي الهزة الجديدة ضمن آلاف الهزات الارتدادية التي تلت الزلزال المزدوج الي ضرب جنوب تركيا وشمال غربي سوريا فجر السادس من فبراير/شباط الجاري.

ووفق آخر البيانات الرسمية، خلّف الزلزال أكثر من 38 ألف قتيل في تركيا ونحو 6 آلاف قتيل في عموم سوريا.

المصدر : الجزيرة