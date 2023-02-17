اعتداءات في القدس والاحتلال يعتقل 5 مواطنين من الضفة

اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الليلة الماضية على منازل المقدسيين في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتصم مسودة بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح أثناء تصديه للمستوطنين في حي وادي حلوة.

تزامن ذلك مع انتشار قوات الاحتلال بأعداد كبيرة وإغلاق شارع وادي حلوة، لتأمين اعتداء المستوطنين على السكان بالضرب والشتائم وعبارات الموت للعرب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد عيسى الرفاعي عقب اقتحام منزله في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، فجر اليوم.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية ثلاثة شبان من مخيم جنين على حاجز حوارة العسكري وهم: قصي محمد طوالبة، خليل جمال طوالبة ومهدي عدنان طوالبة.

وتشن قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات يومية في مدن الضفة الغربية تطال مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، ففي شهر يناير/ كانون ثاني المنصرم اعتقلت 598 فلسطينيًا من بينهم 99 طفلًا و8 نساء.