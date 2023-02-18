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في ذكرى الإسراء والمعراج

الملك الأردني: ندعو الله أن يعيننا على حماية الأقصى ورعايته

الرسالة نت-وكالات

نشر الملك الأردني عبدالله الثاني، تغريدة على حسابه في موقع تويتر، الخميس، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وقال جلالته في التغريدة: “في ذكرى الإسراء والمعراج، ندعو الله عز وجل أن يعيننا على حمل أمانة حماية المسجد الأقصى المبارك ورعايته، مسرى نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام والأمتين العربية والإسلامية بخير وطمأنينة”.

 

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المسجد الأقصى الأردن الإسراء والمعراج

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