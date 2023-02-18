القوى الوطنية والإسلامية بالقدس تعلن العصيان المدني فجر الأحد

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي في مخيم شعفاط عن العصيان المدني ضد سلطات الاحتلال ومؤسساته وأجهزته القمعية في المخيم وبلدة عناتا، اعتبارًا من الساعة الثانية فجر الأحد الموافق 19/2/2023.

وقالت القوى في بيان صحفي:" إن العصيان المدني يأتي ردًا على جرائم حكومة الاحتلال المتطرفة والعنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وكافة المناطق الفلسطينية، وخاصة ما تقوم به من إجراءات انتقامية وتنكيل وتعذيب واذلال وقهر يومي على حاجز مخيم شعفاط".

ودعت العمال الفلسطينيين إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل، ومقاطعة الاحتلال وعدم التعامل معه بشتى الطرق مثل:( المعاملات الرسمية، دفع الفواتير والرسوم والضرائب، بلدية الاحتلال).

وطالبت القوى الوطنية بإغلاق الطريق المؤدي إلى حاجز مخيم شعفاط وعدم السماح لأي شخص المرور من خلاله، اضافة إلى إغلاق مدخل بلدة عناتا صباح يوم الأحد المقبل.

وتشن سلطات الاحتلال انتهاكات يوميًا بحق أهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا، وتغلق الحاجز وتعرقل الفلسطينيين للوصول إلى الجامعات وأعمالهم.