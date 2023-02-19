هيئة فلسطين الخيرية تختتم مشروع دفء الشتاء 3

اختتمت هيئة فلسطين الخيرية مشروع دفء الشتاء 3، الذي استهدف عشرات الأيتام والأسر المتعففة، وذلك بدعم كريم من فاعلي خير.

وأكد د. أحمد العرابيد مسؤول اللجنة الاجتماعية، أن عدد المستفيدين من مشروع دفء الشتاء بلغ أكثر من 500 طفل وامرأة من الأسر المستهدفة، مؤكداً أن هذا المشروع يأتي ضمن الأنشطة الإغاثية التي تنفذها الهيئة في قطاع غزة، بهدف التخفيف عن الأيتام والفقراء في فصل الشتاء، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها.

وأكد أ.د. عبد المنعم لبد رئيس مجلس إدارة هيئة فلسطين الخيرية، استمرار الهيئة في أداء رسالتها الإنسانية، وتقديمها للدعم المادي والمعنوي للأيتام والمحتاجين، مشيدًا بجهود كافة العاملين بالهيئة لتوصيل هذه الأمانات إلى مستحقيها.

وشكر المستفيدون هيئة فلسطين الخيرية على جهودها المبذولة ومساندتها لهم عبر تمكينهم من كسوة أطفالهم مع حلول فصل الشتاء.