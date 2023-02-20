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اشتباكات مسلحة خلال اقتحام الاحتلال نابلس

نابلس- الرسالة نت

اندلعت في وقت متأخر من مساء الأحد، اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال شرقي مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال التي اقتحمت شارع المريج في نابلس.

وقالت مجموعات عرين الأسود، في بيان لها، :"في هذه الأثناء مجموعات عرين الاُسود تتصدى لاقتحام قوات الاحتلال  لمدينة نابلس، وتشتبك بصلياتٍ من الرَّصاص المُبارك".

يتبع ..

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