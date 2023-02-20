اشتباكات مسلحة خلال اقتحام الاحتلال نابلس

اندلعت في وقت متأخر من مساء الأحد، اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال شرقي مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال التي اقتحمت شارع المريج في نابلس.

وقالت مجموعات عرين الأسود، في بيان لها، :"في هذه الأثناء مجموعات عرين الاُسود تتصدى لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، وتشتبك بصلياتٍ من الرَّصاص المُبارك".

🎥جانب من اقتحام قوات الاحتلال منزل الأسير أسامة الطويل منفذ عملية شافي شمرون في شارع المريج بنابلس. pic.twitter.com/LavXNpybFe — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 20, 2023

🛑مجموعات عرين الأسود: في هذه الأثناء مجموعات عرين الاُسود تتصدى لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، وتشتبك بصلياتٍ من الرَّصاص المُبارك . — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 20, 2023

يتبع ..