محكمة الاحتلال تحكم بسجن الشيخ بسام السعدي 22 شهرًا

أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية (الإسرائيلية)، مساء الثلاثاء، حكمًا بالسجن بحق القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" بمخيم جنين (شمال الضفة الغربية) الشيخ بسام السعدي.

وأكدت مؤسسة "مهجة القدس" للشهداء والأسرى والجرحى (مستقلة) صدور حكم بالسجن الفعلي لمدة 22 شهرًا، بحق القيادي السعدي، البالغ من العمر 62 عاما.

وأشارت "مهجة القدس" إلى أن "قوات الاحتلال اعتقلت السعدي في 1 آب/أغسطس الماضي، ووجهت له المحكمة تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي، والتحريض ضد دولة الاحتلال".

ولفتت إلى أنه "تعرض لاعتقالات عدة، وفترات سجن طويلة، وخلال اعتقاله الأخير تعرض لاعتداء همجي من قبل جنود الاحتلال، حيث قاموا بضربه على رأسه من الخلف بأعقاب بنادقهم، ونزلت منه دماء كثيرة، وجروه على الأرض لمسافة 50 مترًا، وأطلقوا عليه كلبا بوليسيا نهش يديه، مما أدى إلى جروح عميقة، كما ضربوا ابنته وزوجته".

وتشن قوات الاحتلال بشكل يومي، عمليات دهم وتفتيش في مدن الضفة الغربية، وتعتقل العديد من الفلسطينيين، قبل أن تنقلهم إلى مراكز التحقيق والمعسكرات الإسرائيلية.

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و760 أسيرًا، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.