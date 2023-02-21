كشف مراسل الشؤون الفلسطينية في قناة 14 العبرية "باروخ يديد"، عن وجود خطة أمريكية لإعادة التنسيق الأمني بين (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية وإعادة السيطرة على منطقة شمال الضفة الغربية.

وذكر يديد أن الخطة بإشراف المنسق الأمني الأمريكي الجنرال "مايك بنزل" تتضمن الخطة عدة فصول، منها "تواجد مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى خلال الاجتماعات المشتركة بين (الإسرائيليين) والمسؤولين في السلطة الفلسطينية، وإرسال تقارير منتظمة إلى الولايات المتحدة حول القضايا الأمنية المشتركة بين (إسرائيل) والسلطة، وتدريب قوات كبيرة من جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية بمتابعة أمريكية وإسرائيلية".

وأضاف "في إطار الجهود المبذولة لإعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على جنين ونابلس.. سيتم تدريب 5000 عنصر الذين يعملون في قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في قواعد تدريب في الأراضي الأردنية، وسيخضعون لبرنامج تدريبي خاص بإشراف أمريكي".

وحسب المصادر قوبلت هذه الخطة بالموافقة من قبل الأردن .. عند الانتهاء من التدريب، ستعمل بعد ذلك هذه القوات داخل جنين ونابلس من أجل القضاء على المقاومة المسلحة الذي تنفذها مجموعات مسلحة مختلفة هناك.

كما سيتم مراقبة أنشطة قوات السلطة في شمال الضفة الغربية من قبل الممثلين الأمريكيين، وسيخفّض الجيش نشاطه في هذه المناطق عند دخول قوات السلطة إلى هناك لتجنب أي أضرار.

وكشف مراسل القناة العبرية أنه سيتم تكثيف نشاط قوات السلطة الفلسطينية التي تم تدريبها في مناطق الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية، وسيشارك بالتنسيق الأمني مسؤولين أمريكيين وغربيين.