زحالقة للرسالة: استراتيجية الاحتلال إبادة جماعية لشعبنا

قال جمال زحالقة عضو المكتب السياسي لحركة التجمع الديمقراطي الفلسطيني، إنّ "التجمع الوطني الديمقراطي"، إن استراتيجية حكومة الاحتلال برئاسة المتطرف بينامين نتنياهو، تقوم على إبادة الشعب الفلسطيني بمواقع تواجده المختلفة.

وأكدّ زحالقة لـ"الرسالة نت" إنّ نتنياهو يواصل مسيرة الحكومة التي سبقته، ويزيد عليها بوتيرة أسرع وشراسة أشد وبوقاحة أكبر في التغول على الدم الفلسطيني.

وشددّ على ضرورة وجود تكاتف شعبي فلسطيني، في مواقع تواجده كافة، والعمل بشكل موحد على مواجهة سياسة العدوان الشاملة التي تستهدفها الاحتلال.

وأكدّ زحالقة أن استجابة السلطة للوعود الامريكية، تمثل قراءة خاطئة لفهمها للسياسة الإسرائيلية، التي تقوم على إبادة شعبنا.

وذكر أنّ السلطة لو فهمت هذه السياسة "لأدركت ما ينبغي عليها القيام به".

وأوضح زحالقة أن حكومة الاحتلال تقوم على فكرة حسم الصراع وليس إدارته، بانتظار الفرصة المواتية لتنفيذ ذلك.

وشددّ على ضرورة عدم استمرار السلطة باللعب في الأساليب القديمة، طالما أن الاحتلال يغيّر قواعد اللعبة.

واستشهد عشرة مواطنون صباح اليوم الأربعاء وأصيب العشرات برصاص الاحتلال، بينها إصابات خطيرة خلال اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

عوائل شهداء (الأسود) للرسالة: دماء شهداء المجزرة لن تزيدنا إلّا قوة

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو مدينة نابلس، وداهم المحال التجارية في المدينة، تزامناً مع محاصرة منزل يتحصن به عدد من المقاومين، إلى جانب انتشار قناصة الاحتلال بشكل مكثف على أسطح البنايات في البلدة القديمة بنابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال صاروخاً مضاداً تجاه المنزل المحاصر في البلدة القديمة بنابلس، فيما أطلقت قنابل الغاز والقنابل الدخانية صوب الفلسطينيين.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، إن المقاومة في غزة تراقب جرائم العدو المتصاعدة تجاه أهلنا في الضفة المحتلة وصبرها آخذ بالنفاد.