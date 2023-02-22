إضراب وطني شامل الخميس حدادا على أرواح الشهداء

دعت فصائل العمل الوطني والإسلامي، إلى الحداد والإضراب الوطني الشامل، الخميس، في كافة أنحاء قطاع غزة وفي كافة مناحي الحياة؛ تعبيراً عن غضب الشعب الفلسطيني واستنكاره للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الفاشي (الإسرائيلي).

وطالبت فصائل العمل الوطني والإسلامي أبناء شعبنا في كل مكان بالتعبير عن الغضب والاستنكار لهذه الجريمة بالتحركات الشعبية والجماهيرية، وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال في كل مكان من أرضنا فلسطين.

واستشهد 11 مواطنا، الأربعاء، وأصيب العشرات برصاص الاحتلال، بينهم إصابات خطيرة، خلال اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

عوائل شهداء (الأسود) للرسالة: دماء شهداء المجزرة لن تزيدنا إلّا قوة

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو مدينة نابلس، وداهم المحال التجارية في المدينة، تزامناً مع محاصرة منزل يتحصن به عدد من المقاومين، إلى جانب انتشار قناصة الاحتلال بشكل مكثف على أسطح البنايات في البلدة القديمة بنابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال صاروخاً مضاداً تجاه المنزل المحاصر في البلدة القديمة بنابلس، فيما أطلقت قنابل الغاز والقنابل الدخانية صوب الفلسطينيين.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، إن المقاومة في غزة تراقب جرائم العدو المتصاعدة تجاه أهلنا في الضفة المحتلة، وصبرها آخذ بالنفاد.