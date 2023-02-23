شهيد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

استشهد الشاب محمد نبيل فوزي أبو صباح (30 عامًا)، فجر اليوم الخميس، متأثرا بجروح كان قد أُصيب بها، برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيليّ)، قبل نحو أسبوعين في جنين.

جاء ذلك بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، بعيد انتصاف ليل الأربعاء - الخميس.

وقالت الوزارة في بيانها: "استشهاد الشاب محمد نبيل فوزي أبو صباح، متأثرا بجروح حرجة جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في البطن، قبل نحو أسبوعين في جنين".

وفي بيان مقتضب ثان، أكّدت الوزارة، أنه "باستشهاد الشاب محمد نبيل فوزي أبو صباح... يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 63 شهيدا".

واستشهد 11 فلسطينيا، وأصيب أكثر من 100 آخرين بجروح، بينهم 7 بحالة خطيرة، إثر استهدافهم برصاص قوات الاحتلال، إثر عدوان نفذته على نابلس، الأربعاء، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين الاحتلال والشبان الفلسطينيين.

والشهداء في نابلس هم: المسن عدنان سبع بعارة (72 عاما)، ومحمد خالد عنبوسي (25 عاما)، وتامر نمر ميناوي (33 عاما)، ومصعب منير عويص (26 عاما)، وحسام بسام اسليم (24 عاما)، ومحمد عبد الفتاح عبد الغني "الجنيدي" (23 عاما)، ووليد رياض دخيل (23 عاما)، المسن عبد الهادي عبد العزيز أشقر (61 عاما)، ومحمد فريد شعبان (16 عاما)، وجاسر جميل قنعير (23 عاما)، وعنان شوكت عناب (66 عامًا).

المصدر: وكالات