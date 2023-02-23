عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

🎥 #شاهد || مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال، صباح اليوم#القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية pic.twitter.com/nsVL64Um6P — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) February 23, 2023

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال (الإسرائيلي)، وسط دعوات مقدسية لتكثيف الرباط والحشد في المسجد.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية للمسجد.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد المبارك، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

وجدد المقدسيون دعواتهم لتكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى والمشاركة في الفجر العظيم غدًا الجمعة، لإفشال اقتحامات المستوطنين ومخططاتهم التهويدية في مدينة القدس.