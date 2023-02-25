وقفة احتجاجية بالقدس رفضًا لقرار الاحتلال دمج مدرستين وتفريغ ثالثة

اعتصم أهالي ولجنة أولياء الأمور في مدرستي العمرية والمولوية بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، اليوم السبت، رفضا لقرار بلدية الاحتلال دمج المدرستين.

وأعرب المحتجون عن رفضهم القاطع لهذا القرار الجائر الذي يهدف إلى تفريغ مدرسة القادسية للسيطرة عليها، بعد دمج طالباتها بمدرستي المولوية والعمرية.

ووصف الأهالي هذا القرار بالخطير، كونه سيؤدي الى تفريغ المدارس في البلدة القديمة بمدينة القدس.

من جهته، قال عضو هيئة العمل الوطني في القدس، الناشط المقدسي أحمد الصفدي، إن هذا القرار يهدف بالأساس إلى تفريغ مبنى مدرسة القادسية الموجود بالقرب من باب الساهرة، لتحويله لاحقا لمدرسة للمستوطنين.

وأكد الصفدي ضرورة مواصلة الضغوطات، لمنع تمرير هذا القرار، ولوقف الهجمة الشرسة التي تنفذها سلطات الاحتلال على المدارس في مدينة القدس.