شبيبة فتح: مشاركة السلطة في مؤتمر العقبة وصمة عار

أعربت شبيبة حركة فتح إقليم جنين عن رفضها واستنكارها لمشاركة السلطة في مؤتمر العقبة الأمني المزمع عقده اليوم الأحد في الأردن بمشاركة وفد (اسرائيلي).

واعتبرت الشبيبة في بيان لها مساء أمس السبت، الجلوس مع الاحتلال على طاولة واحدة خاصة بعد أيام قليلة من المجازر التي ارتكبها في المدن الفلسطينية وبعد قرارات توسيع الاستيطان، وصمة عار في تاريخ النضال الفلسطيني الطويل، وضرباً بعرض الحائط لآمال شعبنا وتطلعاته وتقزيماً لتضحياته، وتأييداً للاحتلال للاستمرار في جرائمه ضد شعبنا الأعزل، وخروجاً عن الإجماع الوطني الشعبي.

وقالت "ندعو العقلاء من أصحاب القرار إلى التراجع عن هذه المشاركة وأي محاولات للنقاش مع عدو غاشم لا ينطق إلا بلغة الدم والخراب والإرهاب، كما ندعو الى وقف أشكال التنسيق الأمني كافة، والمضي قدماً في إجراءات ملاحقة الاحتلال وفضح جرائمه في المنصات والمحافل الدولية، ونؤكد على موقفنا الداعم للمقاومة بكل أشكالها المسلحة والسلمية".