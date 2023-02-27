غوتيريش: 100 مليون شخص نزحوا من بلادهم في 2022

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، أن نحو 100 مليون شخص أجبروا على النزوح من بلادهم بسبب الصراعات والعنف خلال عام 2022.

وقال غوتيرش، في كلمة أدلى بها أمام الدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن الفقر المدقع والجوع شهدا زيادة في العالم لأول مرة منذ عقود.

وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن 339 مليون شخص حول العالم، بحاجة إلى دعم إنساني خلال عام 2023، بزيادة 25% عن العام السابق.

وبلغ عدد النازحين حول العالم بنهاية عام 2021، نحو 90 مليون شخص، وفق مفوضية شؤون اللاجئين، وذلك نتيجة موجات جديدة من العنف أو الصراع المستمر في دول مثل إثيوبيا، وبوركينا فاسو، وميانمار، ونيجيريا، وأفغانستان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.