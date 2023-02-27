الاحتلال يعتقل طفلا بالقدس وشابا في بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال ، مساء اليوم الإثنين، الطفل المقدسي محمد نجيب (14 عاما) من حي رأس العمود ببلدة سلوان.

وفي السياق ذاته، أفرجت محكمة الاحتلال عن الشاب المقدسي موسى محمد العباسي بشرط الحبس المنزلي لمدة ثلاثة أيام، بعد اعتقاله أمس والاعتـداء عليه.

واعتقلت قوات الاحتلال الليلة، مواطنا على حاجز عسكري في المنطقة الواقعة بين مدينة بيت ساحور وقرية دار صلاح شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عسكري أوقفت مركبة قرب جسر بيت ساحور، واعتقلت سائقها واستولت على المركبة دون التمكن من معرفة هوية المعتقل صاحب المركبة.