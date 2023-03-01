32 قتيلا و85 جريحا جراء تصادم بين قطارين باليونان

لقي 32 شخصا على الأقل مصارعهم، فيما أصيب 85 شخصا بجراح متفاوتة في حادث اصطدام وقع بين قطارين في مدينة لاريسا وسط اليونان في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، بحسب ما أعلنت فرق الإطفاء فجر اليوم الأربعاء، في حين لا تزال ملابسات الحادث غير واضحة.

وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء للصحافيين فاسيليس فاثراكويانيس، إنه "حتى الآن تم العثور على 32 شخصا موتى. لقد أصيب 85 شخصا بجروح وقد نقلوا إلى مستشفيات المنطقة"، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.

وتم إجلاء نحو 250 راكبا بسلام إلى تسالونيكي في حافلات.

ونجم الحادث عن اصطدام قطار شحن بقطار ركاب كان يقل 350 راكبا في رحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تسالونيكي في شمال شرق البلاد.

وأكد المتحدث أن الحادث أسفر عن خروج ثلاث عربات عن السكة. ولم تتضح في الحال الأسباب التي أدت لاصطدام القطارين ببعضهما البعض.

وبحسب وسائل الإعلام اليونانية فإن هذا "أسوا حادث قطارات تشهده اليونان على الإطلاق".

وقال الحاكم قسطنطينوس أغوراستوس لتلفزيون سكاي "الاصطدام كان قويا للغاية"، مضيفا أن العربات الأربع الأولى من قطار الركاب خرجت عن مسارها، لافتا إلى أن أول عربتين، اللتين اندلعت بهما النيران بعد الاصطدام، "دمرتا بالكامل تقريبا".

وقال أحد الركاب لمحطة "إي آر تي" الحكومية إنه تمكن من الفرار بعد أن كسر نافذة القطار بحقيبة سفره. وقال شاب تم إجلاؤه إلى جسر قريب لتلفزيون سكاي "كان هناك ذعر في العربة والناس يصرخون". وقال أنجيلوس تسياموراس وهو راكب آخر لمحطة إي آر تي "كان الأمر أشبه بزلزال".

وعرضت محطة سكاي التلفزيونية لقطات لعربات خرجت عن مسارها وأصابتها أضرار كبيرة وتحطمت نوافذها مع وجود أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في الهواء، فضلا عن الحطام المتناثر على الطريق.

وشوهد عمال الإنقاذ وهم يحملون كشافات داخل العربات بحثا عن الركاب المحاصرين.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء فاسيليس فارثاكوجيانيس في كلمة نقلها التلفزيون "إجلاء الركاب جار في ظروف صعبة للغاية نظرا لخطورة اصطدام القطارين".

وشاركت أعداد كبيرة من فرق الإسعاف والإنقاذ والتدخّل السريع في عملية إنقاذ الضحايا.

ووفقا لطواقم الإسعاف اليونانية فقد شارك في عمليات البحث والإنقاذ حوالى 150 إطفائيا و40 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى رافعات وميكيانيكيين عملوا على إزالة الأنقاض ورفع العربات المتحطمة.

وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أظهرت لقطات من محطة إي آر تي موظفي إنقاذ وهم يستخدمون المصابيح المثبتة في الرأس في البحث عن ناجين في المنطقة المحيطة.