مرصاد: تصاعد انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بالقدس في فبراير

وثقت نشرة "مرصاد" الصادرة عن شبكة معراج المقدسية تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه بحق المقدسيين والمسجد الأقصى المبارك فبراير/ شباط 2023.

وأشارت نشرة "مرصاد" إلى أنه بتاريخ 10 فبراير/ شباط 2023 استشهاد المقدسي حسين قراقع من بلدة العيساوية، وذلك بعد تنفيذه عملية دعس أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة أربعة بجراح، فيما تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثمانه ليرتفع بذلك عدد جثامين المقدسيين المحتجزة لدى الاحتلال (25) شهيدًا مقدسيًا.

ورصدت 8 مشاريع استيطانية جديدة في مدينة القدس فبراير، لجلب أعداد كبيرة من المستوطنين لإسكانهم فيها.

ونبهت إلى أن (3583) مستوطنًا متطرفًا اقتحموا باحات الأقصى، وأدوا طقوسهم التلمودية فيه.

وبحسب "مرصاد"، فإن الاحتلال نفذ (164) حالة اعتقال بالقدس، وأبعد ومنع من السفر (20) مقدسيا، منهم (2) عن البلدة القديمة، و(1) عن مدينة القدس، و (6) عن المسجد الأقصى، (1) منع سفر، و(10) عن بلدات مقدسية.

وبالنسبة لعمليات الهدم والتجريف، وثقت (36) عملية هدم لمنازل ومنشآت في المدينة المحتلة، منها (9) نُفذت بأيدي أصحابها "الهدم الذاتي" تفاديًا لدفع غرامات مالية وأجرة لطواقم البلدية.

ورصدت (29) اعتداءً نفذه قطعان المستوطنين بحق أهالي مدينة القدس، أبرزها في 2 فبراير/ شباط عندما قام أحد المستوطنين بتحطيم بعض محتويات كنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وقبلها بيوم واحد اقتحم مستوطنون مصلى في كلية "هداسا" بالقدس، واعتدوا عليه برمي المصاحف أرضاً وإلقاء القمامة فيه.

وخلال فبراير، فرضت محاكم الاحتلال عديد الأحكام الجائرة على المقدسيين، منها (21) مقدسيًا صُدر بحقهم حكم بالسجن الفعلي، و(31) صُدر بحقهم دفع غرامات مالية، و(31) حكمًا بالحبس المنزلي، و(16) مقدسيا صدر بحقهم حكم بالسجن الإداري.

ووثقت "مرصاد" (114) عملية اقتحام لقرى وبلدات وأحياء مدينة القدس خلال الشهر المنصرم، تخلل معظمها مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان المقدسيين.

ولم تسلم المسيرة التعليمية في القدس من انتهاكات الاحتلال، إذ واصل الاعتداء على الطلبة، وفرض إجراءات تهويدية تستهدف المنهاج الفلسطيني، ومدارس القدس، أبرزها قرار بلدية الاحتلال دمج مدرستي العمرية للذكور والمولوية للبنات بالبلدة القديمة في مدرسة واحدة مختلطة، وإخلاء مدرسة القادسية للسيطرة عليها، بعد دمج طالباتها بمدرستي المولوية والعمرية.

وسجلت (100) عملية مقاومة ونقطة مواجهة في القدس، أدت إلى مقتل أربعة إسرائيليين، و6 إصابات بصفوف الاحتلال، وكانت أبرزها عملية الدعس البطولية التي نفذها الفدائي البطل حسين قراقع في حي "راموت" الاستيطاني بالقدس، وأدت لمقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة أربعة آخرين.

ورصدت نشرة مرصاد (2) عمليات إطلاق نار و(6) عمليات إلقاء زجاجات حارقة، و(5) عمليات تصدى للمستوطنين، (68) نقطة مواجهة، و(11) عملية إلقاء مفرقعات نارية، و(5) عمليات إلقاء عبوات ناسفة، و(2) عمليات طعن، و(1) عملية دهس.

وقالت مرصاد إنه ينتظر مدينة القدس أياما عصيبة، لا سيا في ظل تهديدات قادة الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسهم ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي لا ينفك يتوعد المقدسيين بمزيد من الانتهاكات، وأيضا تستعد قوات الاحتلال الإسرائيلي لتعزيز تواجدها العسكري ونشر المزيد من قواتها، وفرق الخيالة في المدينة المقدسة، مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل، الذي يتزامن هذا العام مع ما يسمى بعيد "الفصح" اليهودي الذي تحشد له جماعات المستوطنين، منذ الآن للاحتفال به في رحاب المسجد الأقصى المبارك.. ما ينذر بتصاعد المواجهات في المدينة.