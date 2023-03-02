واشنطن تهدد بمعاقبة الصين في حال ساعدت روسيا عسكريا

هدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، بفرض عقوبات على الصين في حالة تقديمها "أي دعم أو مساعدات عسكرية" لروسيا.

وقال بلينكن بمؤتمر صحفي عقده عقب ختام اجتماعات مجموعة العشرين، في العاصمة الهندية نيودلهي: "إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على الصين في حالة تقديمها مساعدة عسكرية لروسيا".

وكان بلينكن قال في مقابلة سابقة مع "ذي أتلانتيك"، إن الولايات المتحدة "التقطت معلومات" في الشهرين الماضيين تشير إلى أن الصين تدرس إمكانية تصعيد مستوى المساعدة التي تقدمها لروسيا.

وأضاف إن الصين قدمت بالفعل مساعدة غير قاتلة لروسيا وتفكر في تغيير مساعدتها.

بينما نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين يوم الاثنين مزاعم أن بكين تفكر في إرسال مساعدات قاتلة واتهم بدلاً من ذلك الولايات المتحدة بتصعيد الحرب في أوكرانيا من خلال "ضخ الأسلحة في ساحة المعركة".