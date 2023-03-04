الناشط شراب: مبادرة الغارمين ستفرج عن 1200 شخص في رمضان

أكد الناشط في المجال الخيري الدكتور فهمي شراب، أن مبادرة الغارمين ستفرج عن 1200 شخص خلال شهر رمضان المبارك.

وقال شراب في حديث لـ(الرسالة نت): "إن مبادرة الغارمين لا تقتصر على شهر رمضان، وإن كانت تتزايد خلال هذا الشهر الفضيل، مشيرا إلى أنه جرى الإفراج عن 210 غارم خلال شهر فبراير الماضي".

ولفت إلى أن الغارمين هم ضحايا الحصار وضيق العيش وقلة فرص العمل، داعيا التجار وأصحاب رؤوس الأموال للتوجه لمراكز الشرطة وفكاكهم.

وخلال رمضان العام الماضي، نجح شراب برفقة فريقه الخيري بالإفراج عن قرابة ألف غارم من 22 مركز شرطة.

وفي تفاصيل مبادرته والفئات المستهدفة، لفت إلى أن مبادرته في مساعدة فقراء غزة تشمل فئات مخصصة، منها أسر الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى الأسر التي تعاني من الأوضاع الخاصة "رب الأسرة لديه إعاقة ويعيل أسرة مكونة من أطفال وطلبة بحاجة إلى مساعدات".

كما تستهدف مبادرة الناشط شراب، أسر الشهداء المقطوعة رواتبهم منذ 2014 وبحاجة إلى مساعدات لسد احتياجاتهم المادية.

وحاز شراب على ثاني أفضل مبادرة خيرية للعام 2022، التي تهتم بفكاك الغارمين، حيث كرّمت الهيئة العامة للشباب والثقافة أفضل المبادرين في المجال الخيري.

وقال رئيس الهيئة أحمد محيسن: إن للمبادرات أهمية ودورا كبيرا في تحسين واقع الحياة في غزة، حيث أنفقت هذه المبادرات الخيرية الفردية ما يقارب 3 ملايين دولار خلال عام 2022.