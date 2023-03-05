حمادة يدعو إلى مزيد من الرباط والثبات في الأقصى لصد أي انتهاك للاحتلال

دعا الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة إلى مزيد من الرباط والثبات في المسجد الأقصى المبارك، لصد أي هجمة وانتهاك من الاحتلال (الإسرائيلي).

وأشاد حمادة بنضال المقدسيين وصمودهم وثباتهم وتألقهم في دفاعهم عنه أرضهم.

وقال: "لقد منعوا التغول الصهيوني على القدس وأهلها، ووجد هذا الاحتلال صموداً كبيراً من شعبنا في القدس".

وأضاف أن شعبنا الفلسطيني أثبتت بأنه الأمين على هذه القضية، وبعد كل المعاناة الكبيرة ما زال وسيبقى متمسكاً بخيار المقاومة.

كما دعا أبناء شعبنا في القدس لجعل يومي الثلاثاء والأربعاء وكل الأيام التي يحددها الاحتلال للاعتداء على الأقصى، أياما لشد الرحال والرباط في الأقصى، وأن يكونوا على قلب رجل واحد في رباطهم داخل الأقصى للتصدي للصهاينة.

واقتحم عشرات المستوطنين باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية من جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، وأدوا طقوساً تلمودية في ساحاته، إلى جانب أداء (السجود الملحمي) قرب أبواب المسجد المبارك.

وتصاعدت الدعوات المقدسية للحشد بقوة والرباط بشكل واسع في المسجد الأقصى، لإفشال اقتحامات المستوطنين في قترة الأعياد اليهودية القادمة، ومواجهة أطماع الاحتلال الاستيطانية ومخططات السيطرة الكاملة على المسجد.