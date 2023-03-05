الإعلام العبري: 8.5 مليار من سوق رأس المال في (إسرائيل) للخارج

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الأحد، أن مليارات الشواكل تخرج من سوق رأس المال في (إسرائيل) للخارج، وذلك بسبب الاضطراب القضائي الذي تشهده البلاد.

وقالت صحيفة (كالكالست) العبرية: "بيانات صادمة.. 8.5 مليار شيكل خرجت من الصناديق الائتمانية في سوق رأس المال المحلي في (إسرائيل) خلال شهر فبراير فقط؛ بسبب حالة عدم اليقين التي سببتها الاضطرابات حول الانقلاب القضائي من حكومة نتنياهو".

وأضافت: "تشير البيانات إلى أنه إلى جانب ارتفاع الدولار مقابل الشيكل، زادت الشركات والأفراد من جهودها لسحب الأموال للخارج".

كما ذكرت صحيفة (هآرتس) العبرية، أن "المستشارة القضائية للحكومة (الإسرائيلية) غالي بهارف ميارا تعارض اقتراح (قانون الهدايا)، الذي يهدف إلى تمكين رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو من تلقي تبرعات وهدايا لتمويل نفقاته القضائية".

وقالت المستشارة القضائية في الحكومة (الإسرائيلية): "مشروع القانون يضر بشكل كبير بنزاهة الخدمة العامة وثقة الجمهور بها، ويمكن أن يفتح الباب الحقيقي للفساد الحكومي".

وشارك عشرات الآلاف من (الإسرائيليين)، مساء أمس السبت، في مظاهرات (إسرائيلية) انطلقت احتجاجًا ضد الحكومة (الإسرائيلية) التي يرأسها بنيامين نتنياهو ورفضًا للإصلاحات القضائية.