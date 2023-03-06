كتلة الصحفي: لن نسمح باستمرار اختطاف نقابة الصحفيين

قالت كتلة الصحفي الفلسطيني في غزة خلال وقفة رفضًا لإجراءات نقابة الصحفيين إن ما حدث في المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين يرسخ سياسة التفرد وعدم الشراكة.

وأضافت الكتلة على لسان متحدث باسمها، أن نقابة الصحفيين أصبحت وكأنها مؤسسة إعلامية لتنظيم واحد.

وتابع المتحدث: "من حق الصحفيين التمسك بإصلاح النقابة وفق مسار نقابي وقانوني متفق عليه".

وحذر من استكمال مسرحية الانتخابات القادمة إذا لم يتم التوافق على مطالب الصحفيين.

وقال: "لن نسمح باستمرار اختطاف نقابة الصحفيين".

وأكد رفض كل ما صدر عن المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين.

وكان عشرات الصحفيين قد احتجوا على منعهم من الدخول لقاعة المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين الفلسطينيين في قاعة الهلال الأحمر بمدينة غزة الذي عقد نهاية يناير الماضي.

وشهد مدخل القاعة هتافات غاضبة لعشرات الصحفيين بعد منع النقابة دخولهم لقاعة اجتماع المؤتمر الاستثنائي بمدينة غزة.

وبعد وقت قصير، أغلقت نقابة الصحفيين قاعة انعقاد المؤتمر الاستثنائي للنقابة في وجه الصحفيين المعتصمين رفضًا لانعقاده بصيغته الحالية.

وكانت عدة كيانات وأطر صحفية قد كشفت عن عدم توفر الأسس القانونية السليمة، وعدم التعاطي مع مبادرة وحراك الصحفيين الذين طالبوا بإجراء إصلاح للنظام الداخلي بما يضمن أن تكون أي انتخابات مقبلة ديمقراطية وشفافة، ولأن الأمانة العامة رفضت نشر سجل أعضاء النقابة.

ودعت الزملاء الصحفيين إلى مقاطعته حتى لا يشاركوا في مسرحية ستؤدي إلى تكريس نظام الفئوية داخل نقابة لا تمثل الجميع.