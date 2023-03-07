بدران يدين استهداف مركبة المهندس يزن جبر

اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران حادثة إطلاق النار التي استهدفت مركبة رئيس فرع نقابة المهندسين في مدينة نابلس، المهندس يزن مصباح جبر، عملا جبانا، وسلوك عصابات يهدف للترهيب وزرع الرعب في نفوس النقابيين والنشطاء الذين يقودون الحراكات السلمية المطالبة بحقوق وطنية مشروعة.

وقال بدران في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: "إنّ استهداف الأخ المهندس يزن جبر، بصفته ناشطًا نقابيًّا ومجتمعيًّا، بالتزامن مع إطلاق أسبوع القدس الذي أعلن عنه فرع النقابة في نابلس، هو استهداف للكل الفلسطيني، واستخدام غير مشروع للسلاح، وسلوك لاوطني لا يخدم إلا أعداء شعبنا وأصحاب الأجندات الخاصة في التيار المتنفذ في السلطة، في وقت تتصاعد فيه جرائم الاحتلال وحكومته المتطرفة ضد مكونات شعبنا الفلسطيني كافة".

وأدان عضو المكتب السياسي هذا الاعتداء الآثم، مطالبًا السلطة بضرورة محاسبة المجرمين الذين ارتكبوه، وتقديمهم للعدالة، ومنع التستر عليهم، داعيًا الكل الفلسطيني؛ مؤسسات وشخصيات وأحزاب، للعمل على لجم العناصر المأجورة ورفع الصوت ضد حالة الفلتان الأمني والاستهتار بأرواح أبناء شعبنا، والتي تستهدف زيادة الشرخ في ساحتنا السياسية والنقابية.