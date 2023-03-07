القوى الوطنية والإسلامية شمال غزة تنظم وقفة غضب مع الأسرى ومخيم جنين

نظّمت فصائل العمل الوطني والإسلامي في شمال غزة وقفة تضامنية مع أهلنا في مخيم جنين مساء اليوم الثلاثاء في مخيم جباليا .

وشارك في الوقفة ممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية وجموع كبيرة من الشبان الغاضب ، مرددين هتافات نصرة للمقاومة وتضامنا مع شعبنا وأهلنا في الضفة والقدس ، ودعوا المقاومة في الضفة إلى الاستمرار في مواجهة الاحتلال الصهيوني .

وفي كلمة للقوى الوطنية والإسلامية تحدث بها الرفيق مصطفى الدقس أكد أن شعبنا سيبقى مساندًا لخطوات الأسرى النضالية و يجب على شعبنا الفلسطيني الالتفاف حول قضية الأسرى التي تعتبر ثابت من ثوابتنا الوطنية.

ووجه رسالة للأسرى في سجون الاحتلال لن نترككم وحدكم وسنبقى خلف قضيتكم العادلة وسنعمل على تحريركم.

وشدد على أن هذه الوقفة في شمال غزة رسالة إلى أهلنا في جنين بأننا شعب واحد ودم واحد وقضية واحدة ولن نمرر جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا أينما تواجدوا.

وفي نهاية كلمته جابت جموع الجماهير منطقة الترنس في مخيم جباليا وهتفت لجنين وللقدس وغزة وللاسرى في سجون الاحتلال.