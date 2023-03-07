عرين الأسود تدعو المواطنين للخروج إسناداً للمقاومة والأسرى

دعت مجموعات "عرين الأسود" المواطنين إلى الخروج الليلة إلى الشوارع والميادين الرئيسية في مدن ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة، إسناداً للمقاومة الفلسطينية والأسرى في سجون الاحتلال.

ونعت عرين الأسود في بيان صحفي، شهداء مجزرة جنين، مؤكدة أن البوصلة ستبقى موجهة نحو الاحتلال حتى تحرير كامل فلسطين.

وأعلنت، أن عملية "حوارة" هي ثاني عمليات الثأر المقدس والتي نفذها الشهيد عبد الفتاح خروشة، داعية للنزول الساعة 12 للشوارع والتكبير دعماً للمقاومة والأسرى.

وأضافت "سنثأر كالعادة، وسيثأر مخيم جنين وسيثأر العرين ويثأر ذئابنا المنفردين، أبناء شعبنا وكما وعدناكم بأن ترسم البسمة على وجوهكم وأن يبقى رأسكم مرفوع".

وفي السياق، أكدت كتائب القسام أن الشهيد عبد الفتاح خروشة، هو منفذ عملية حوارة التي قتل فيها مستوطنان، والتي جاَءت رداً ودفاعاً عن الشعب الفلسطيني في وجه جرائم المستوطنين.

واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب 26 آخرين بالرصاص الحي مساء اليوم الثلاثاء، خلال اشتباكات مسلحة مع جيش الاحتلال أثناء اقتحامه مخيم جنين ومحاصرته منزلاً.

والشهداء هم: محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، طارق زياد ناطور (27 عاماً)، زياد أمين الزرعيني (29 عاماً)، عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاماً)، معتصم ناصر صباغ (22 عاماً)، محمد أحمد سليم خلوف (22 عاماً).

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم جنين وأطلقت صاروخاً على منزلٍ تحاصره، بزعم وجود منفذ عملية "حوارة" بداخله، والتي أدت لمقتل مستوطنين اثنين في 26 فبراير/ شباط الماضي.