شاهد| مسيرات حاشدة بالضفة تلبية لنداء عرين الأسود

خرج آلاف الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية المحتلة، مساء الثلاثاء، في مسيرات حاشدة تلبيةً لنداء مجموعات "عرين الأسود"، التي طلبت من الشارع الفلسطيني الخروج والتكبير دعماً لها ولـ"كتيبة جنين" ولـ"الأسرى الفلسطينيين"، بعد العدوان (الإسرائيلي) على مدينة جنين.
وجابت المسيرات شوارع مدن نابلس ورام الله والخليل وطولكرم وقلقيلية وعدداً من المخيمات والبلدات.
🛑 تغطية صحفية: مسيرة حاشدة وسط #نابلس رفضًا لجريمة الاحتلال في #جنين وتلبيةً لنداء مجموعات "عريـن الأسـود".#جسر_الملك_فهد #لجنة_الانضباط_والأخلاق #كادي_الجريسي #اليوم_العالمي_للمرأة #البزنس90 #اليوم_العالمي_للمرأة #نيلوه_لنس_مي #نيلوه_لنس_مي #دوري_أبطال_أفريقيا pic.twitter.com/ZauVJ3Ifbj— الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) March 7, 2023
وشهدت مدينة رام الله مسيرةً حاشدة شارك فيها مئات الشبان الذين هتفوا لـ"العرين" و"كتيبة جنين" ولمصعب اشتية، المطارد القسامي المعتقل لدى السلطة الفلسطينية منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وتتهمه السلطة بدعم "العرين".
وتزامن هذا مع خروج المئات وسط مدينة نابلس، مجددين البيعة لمجموعة "عرين الأسود"، ومؤكدين على موقفهم الداعم لها.
وشهدت المدينة تواجداً مكثفاً لقوات أمن السلطة داخلها وفي محيط "الدوار" (وسط المدينة)، على عكس المسيرة السابقة التي دعت لها "العرين" بعد مجزرة نابلس، في 22 فبراير/ شباط الماضي، التي لم يتواجد عناصر أمن السلطة فيها.
وفي السياق ذاته، خرج مئات الشبان في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية في مسيرة حاشدة، رددوا فيها شعارات تمجد "كتيبة طولكرم - الرد السريع" التي تأسست قبل أسابيع قليلة.
🛑 تغطية صحفية: "مسيرة في مدينة طولكرم رفضا لجريمة الاحتلال في #جنين وتلبية لنداء عريــن الأســود".#جسر_الملك_فهد #لجنة_الانضباط_والأخلاق #كادي_الجريسي #الاهلي_نجران #البزنس91 #اليوم_العالمي_للمرأة #نيلوه_لنس_مي #البزنس90 #دوري_أبطال_أفريقيا #فلسطين pic.twitter.com/BfgMNss8JM— الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) March 7, 2023
وبالإضافة إلى رام الله ونابلس وطولكرم، شهدت مدينتي الخليل وقلقيلية مسيراتٍ لمئات المركبات التي جابت شوارعها، تلبية لنداء مجموعة "عرين الأسود".
🛑 تغطية صحفية: "مسيرة مركبات في مدينة الخليل رفضا لمجزرة جنين وتلبية لنداء عريــن الأســود".#الاهلي_نجران #البزنس90 #البزنس91 #اليوم_العالمي_للمرأة #لجنة_الانضباط_والأخلاق #كادي_الجريسي #جنين #نيلوه_لنس_مي pic.twitter.com/AUfHhO5vnP— الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) March 7, 2023
المصدر: وكالات