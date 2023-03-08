شاهد| مسيرات حاشدة بالضفة تلبية لنداء عرين الأسود

خرج آلاف الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية المحتلة، مساء الثلاثاء، في مسيرات حاشدة تلبيةً لنداء مجموعات "عرين الأسود"، التي طلبت من الشارع الفلسطيني الخروج والتكبير دعماً لها ولـ"كتيبة جنين" ولـ"الأسرى الفلسطينيين"، بعد العدوان (الإسرائيلي) على مدينة جنين.

وجابت المسيرات شوارع مدن نابلس ورام الله والخليل وطولكرم وقلقيلية وعدداً من المخيمات والبلدات.

وشهدت مدينة رام الله مسيرةً حاشدة شارك فيها مئات الشبان الذين هتفوا لـ"العرين" و"كتيبة جنين" ولمصعب اشتية، المطارد القسامي المعتقل لدى السلطة الفلسطينية منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وتتهمه السلطة بدعم "العرين".

وتزامن هذا مع خروج المئات وسط مدينة نابلس، مجددين البيعة لمجموعة "عرين الأسود"، ومؤكدين على موقفهم الداعم لها.

وشهدت المدينة تواجداً مكثفاً لقوات أمن السلطة داخلها وفي محيط "الدوار" (وسط المدينة)، على عكس المسيرة السابقة التي دعت لها "العرين" بعد مجزرة نابلس، في 22 فبراير/ شباط الماضي، التي لم يتواجد عناصر أمن السلطة فيها.

وفي السياق ذاته، خرج مئات الشبان في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية في مسيرة حاشدة، رددوا فيها شعارات تمجد "كتيبة طولكرم - الرد السريع" التي تأسست قبل أسابيع قليلة.

وبالإضافة إلى رام الله ونابلس وطولكرم، شهدت مدينتي الخليل وقلقيلية مسيراتٍ لمئات المركبات التي جابت شوارعها، تلبية لنداء مجموعة "عرين الأسود".

المصدر: وكالات