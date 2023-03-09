حراك المعلمين: خطاب اشتية لم يحمل جديدًا ومستمرون بالإضراب المفتوح

أعلن حراك المعلمين بالضفة الغربية المحتلة الاستمرار في الإضراب المفتوح، مؤكدا أن خطاب رئيس حكومة رام الله لم يحمل أي جديد بخصوص حقوق المعلمين.

وأكد الحراك أن خطاب اشتية لم يحمل سوى كلاما فضفاضا ومكررا، ولم يحتوي على نقاط من شأنها تغيير الموقف الحالي.

ودعا الحراك في بيان له مساء الخميس، المعلمين التوجه للمدارس وإثبات الحضور، دون إعطاء حصص دراسية لجميع المراحل بما فيها التوجيهي، ثم المغادرة.

وشدد على تنظيم اعتصام مركزي أمام مجلس الوزراء يوم الاثنين من الأسبوع القادم.

ورفض المراقبة على امتحانات التوظيف في جميع المحافظات.

وتتضمن مطالب المعلمين بتشكيل نقابة ديمقراطية، ومهننة التعليم، وإضافة 15% على طبيعة العمل وصرف راتب كامل، وربط الراتب بغلاء المعيشة.

المصدر: صفا