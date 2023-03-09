النائب قرعاوي يدعو للتوحد خلف برنامج وطني مقاوم يحمي شعبنا من تغول الاحتلال

دعا النائب فتحي قرعاوي أبناء شعبنا الفلسطيني على اختلافه، شعبيا ورسميا وفصائليا إلى التوحد خلف برنامج وطني مقاوم يحمي شعبنا من تغول الاحتلال.

وأكد النائب قرعاوي على أن قيام قوات الاحتلال (الإسرائيلي) بجريمة اغتيال هذا العدد من المقاومين إشارة واضحة إلى أن شعبنا بحاجة شديدة للحماية.

وأضاف: "على المجتمع الدولي ومعه كل الأطراف المعنية التدخل لوقف هذا العدوان السافر بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ومقدساته"، داعيا لتحرك دبلوماسي وإعلامي لفضح جرائم الاحتلال دوليا.

واغتالت قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، ثلاثة مقاومين في بلدة جبع، بإطلاق النار على مركبتهم، وهم: سفيان عدنان إسماعيل فاخوري (26 عاماً)، ونايف أحمد يوسف ملايشة (25 عاماً)، وأحمد محمد ذيب فشافشة (22 عاماً).

ونعت حركة "حماس" شهداء جبع الثلاثة، مؤكدة أن الرد على عملية الاغتيال لن يطول.

كما زفّت الحركة الشهيد الطفل وليد سعد داود نصار (14 عامًا)، الذي ارتقى متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال في جنين قبل يومين.

وأكدت أنّ عمليات الاغتيال والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في أنحاء أرضنا المحتلة لن تكسر إرادة شعبنا في مواصلة طريق المقاومة، بل ستزيده قوّة وإصرارًا وعزيمة على مواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه حتى دحرهم عن أرضنا ومقدساتنا.