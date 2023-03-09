هرتسوغ: ما يحدث كارثة وينبغي التخلي عن التعديلات القضائية

قال الرئيس (الإسرائيلي) "يتسحاق هرتسوغ"، "إن بلادنا تنهار أمام عيني"، واصفاً ما يحدث في ظل المظاهرات ضد خطة الإصلاح القضائي بـ"الكارثة".

وأبدى "هرتسوغ" في خطابٍ له مساء اليوم الخميس، تعقيباً على مظاهرات المعارضة ضد خطة الإصلاح القضائي، استعداده لعمل كل ما يلزم للتوصل إلى حل.

ووصف الرئيس "ألإسرائيلي" الوضع بأنه "يتجه إلى نقطة اللاعودة"، مطالباً بالتخلي عن خطة التعديلات القضائية واستبدالها بالإطار المتفق عليه.

وطالب "هرتسوغ" الأطراف في "إسرائيل" بالتحلي بالمسؤولية، موضحاً أن هناك خيار واحداً، "إما كارثة أو الحل".

وانطلقت مظاهرات منذ صباح اليوم بمشاركة الآلاف، في عشرات المواقع في (إسرائيل)، احتجاجاً على خطة إضعاف جهاز القضاء، تخللها اعتقال متظاهرين، وفرض غرامات بحق آخرين، كما فُصِل طيار برتبة عقيد، في قوات الاحتياط التابعة لسلاح الجوّ الإسرائيلي.

ولأكثر من شهرين، يخرج عشرات الآلاف من (الإسرائيليين) إلى الشوارع كل ليلة سبت للاحتجاج على "الإصلاح القضائي"، كما نُظمت احتجاجات في الأيام التي كانت تجري فيها عملية التشريع الخاصة بـ"الإصلاح".