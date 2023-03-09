الاحتلال يكتشف عبوة ناسفة في حافلة بمستوطنة قرب بيت لحم

أعلنت مصادر أمنية (إسرائيلية) مساء اليوم الخميس، عن اكتشاف عبوة ناسفة داخل حافلة بمستوطنة قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر عبرية إن فلسطينيا وضع حقيبة بداخلها عبوة في حافلة للمستوطنين في مستوطنة بيتار عيليت.

وأضافت أن قوات الجيش والشرطة هرعت إلى مكان الحافلة، وعملت على تفكيكها.

وقال موقع واللا العبري إن خط الباص رقم 226 من القدس إلى بيتار عيليت حصلت حادثة وضع عبوة ناسفة في الحافلة.

وأضاف أن الشاباك يحقق في حادثة وضع العبوة الناسفة على متن الحافلة.

وتابع: "يجب أن يعلم الجميع بأن هناك بنية تحتية لحماس في الضفة الغربية بتوجيه من قطاع غزة".

فيما قالت قناة كان العبرية إن الشخص المطارد في بيتار عليت مسلح.

فيما كتب ليران تماري: "60 ألف من سكان بيتار عيليت محتجزون في منازلهم بسبب حدث غير عادي".

وبالتزامن مع كشف العبوة الناسفة، وقعت عملية فدائية في شارع ديزنغوف في "تل أبيب" أدت لإصابة خمسة مستوطنين بجروح خطيرة.