أجهزة السلطة تواصل حملتها المسعورة ضد مشيعي عبد الفتاح خروشة

واصلت أجهزة السلطة في نابلس شن حملة اعتقالات إضافية، ليرتفع عدد المعتقلين على خلفية جنازة خروشة إلى أكثر من 20 مواطناً. وجاءت أسماء المعتقلين كالتالي:

مجد عازم يمان دويكات سمير حبيشة عبد الرحمن السايح مصطفى جمال معاذ ابو عيشة براء دويكات عبد الرحمن عكوبة احمد عواد عميد عليوي مصطفى السخل احمد يوسف عواد صايل عصفور خالد دروزة عطا عنبتاوي صلاح الدين البشتاوي عبدالرحمن صباح نور حلاوة جميل بدوي دويكات عبد الرحمن صباح

تأتي هذه الاعتقالات السياسية عقب مشاركة واسعةٍ في جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة واعتداء أجهزة السلطة على جنازة الشهيدِ في نابلس.

وقمعت أجهزة السلطة بوحشية جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة بمدينة نابلس، وقامت بإغراق الجنازة بقنابل الغاز وضرب المشاركين فيها بالهروات.

وأفاد شهود عيان أن عشرات العناصر من أجهزة السلطة هجمت على المشاركين في الجنازة، الأمر الذي إلى سقوط جثمان الشهيد عبد الفتاح خروشة، فيما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق ورضوض في أجسادهم.

هذا وعمت حالة من الغضب أوساط مدينة نابلس بفعل جريمة أجهزة السلطة، التي تأتي بعد ساعات فقط من مجزرة الاحتلال في مخيم جنين التي استشهد فيها خروشة.

جزء من تفاهمات العقبة

أكد مراسل القناة 12 العبرية نير دفوري، أن قمع الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتشييع جثمان الشهيد عبد الفتاح خروشة في نابلس هو جزء من تفاهمات اجتماع العقبة الأمني.

وذكر الصحفي العبري أن قمع أجهزة السلطة مظاهر تأييد المقاومة هو جزء من تفاهمات الاجتماع الأمني الذي عقد الأسبوع الماضي في العقبة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال (الإسرائيلي).

ووفقا لمراسل القناة، فإن السلطة الفلسطينية، حققت نجاحاً جزئياً بإنجاز تلك التفاهمات التي تنص على إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على شمال الضفة الغربية.

وقمعت أجهزة السلطة بوحشية جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة بمدينة نابلس، وقامت بإغراق الجنازة بقنابل الغاز وضرب المشاركين فيها بالهراوات.