مواجهات مع الاحتلال في الضفة وحملة اعتقالات طالت أسرى محررين

شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية مواجهات مع قوات الاحتلال فجر اليوم السبت، تخللها حملة اعتقالات وعمليات إطلاق نار وتفجير عبوات.

ففي قلقيلية اندلعت مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة مدعومة بطائرات استطلاع، وشنت حملة اعتقالات طالت أسرى محررين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الأسرى المحررين في قلقيلية، عرف منهم الأخوين مالك وأسامة صبري وأديب غلبان وعبد الفتاح حرب والشاب عبدالله سعسع.

واستشهد في قلقيلية يوم أمس الجمعة الشاب عبد الكريم بديع الشيخ (21 عامًا)، من قرية سنيريا برصاص مستوطن، والفتى أمير مأمون عودة (16 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال، بالقرب من مدخل قلقيلية الشمالي.

وخلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة الزبابدة جنوب جنين، تمكن مقاومون من تفجير عدة عبوات ناسفة في آليات الاحتلال.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثق لحظة تفجير العبوات، وسط التكبيرات من الشبان والمواطنين.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال المتمركزة قرب ما تعرف بفتحة شويكة في جدار الفصل العنصري بمدينة طولكرم.

وفي الخليل أطلق مقــاومـون الرصاص، صوب مستوطنة "كرمي تسور" الجاثمة على أراضي بلدة بيت أمر شمال المدينة.

وسبق ذلك استهداف الشباب الثائر للبرج العسكري (الإسرائيلي).

المقام على مدخل بلدة بيت أمر، بالزجاجات الحارقة.

الشباب الثائر في بيت لحم، تمكن أيضاً من إلقاء زجاجات حارقة باتجاه سياج مستوطنة "مجدل عوز" المقامة على أراضي بيت فجار جنوب المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بتير في بيت لحم صباح اليوم السبت، ونفذت حملة اعتقالات لعدد من الشبان.

وتصاعدت خلال الأسبوع الماضي أعمال المقاومة والمواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، والتي تنوعت بين إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة ومواجهات.

وفي الفترة الممتدة من02-03-2023 حتى 09-03-2023 وثق مركز المعلومات الفلسطيني –معطى- استشهاد 12 فلسطينياً، وإصابة 10(إسرائيليين).

ونفذ الشباب الثائر 341 عملاً مقاوماً، بينها 39 عملية إطلاق نار، وإسقاط 3 طائرات استطلاع للاحتلال، و16 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة.