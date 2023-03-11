الكشف عن إفادة جديدة بقضية وفاة طبيب ياسر عرفات

نشر موقع أيقونة ثورة، إفادة مدير عام التامين الصحي نزار مسالمة حول قضية الطبيب سعيد درس "الطريفي"، الذي أعلن عن وفاته بشقته بظروف غامضة قبل نحو تسعة أعوام، وذلك لإخفاء أدلة جريمة اغتيال الرئيس ياسر عرفات أبو عمار.

وعثر على الطبيب الطريفي وهو طبيب الرئيس الراحل ياسر عرفات في حالة غيبوبة بمنزله صباح 14 مايو 2004، لينقل لمشفى الفرنساوي بالقدس ويعلن عن وفاته لاحقاً.

إفادة نزار مسالمة

23-4-2014

الجلسة الثالثة

الساعة 7:14 مساءً

بعد تأدية اليمين القانوني

الاسم: نزار عبد الله عبد الرحمن مسالمة

الوظيفة: مدير عام التامين الصحي

رقم الجوال:0599204216

العنوان: سنجل-رام الله

س: ما الذي حصل بالضبط؟

ج: قام الدكتور هاني باستدعائي الى مكتبه وقال لي مطلوب احضار ملف الدكتور سعيد درّس من الرعاية العربية ومن الفرنساوي، وطلب مني ان اتكلم مع الدكتور ماهر ذيب" وقام بإعطائي الاسم الرباعي على ورقه صغيرة"، فقمت بالاتصال على الدكتور ماهر ذيب وقمت بإعطائه الاسم الرباعي ، فرجع لي الدكتور ماهر وطلب مني رقم الهوية وذلك لعدم قدرته على اخراج الملف تبعا للاسم، فرجعت الى الدكتور هاني وقلت له انه بحاجه الى رقم الهوية، فعلى من اتصل للحصول عليه، فطلب مني ان لا اتصل على اي احد وذلك لأن الموضوع سري وقال انه هو سوف يحضر رقم الهوية ، وقام بإعطائي رقم الهوية وأنا اعطيته للدكتور ماهر ذيب عن طريق اتصال هاتفي بيننا.

س: ما هي الفترة الزمنيه بين طلبك رقم الهوية وإحضاره؟

ج: بنفس اليوم.

س: بعد ان قمت بإعطاء الدكتور ماهر ذيب رقم الهوية ماذا أجابك؟

ج: قال انهم سوف يحضرون الملف .

س: ما هي الفترة الزمنية بين هذا الاتصال والزيارة؟

ج: يمكن قبل الزيارة بيومين او يوم واحد فقط.

س: ما هي المواضيع التي طُرحت في الجلسة؟

ج: تحدثنا بكل مشاكل مرافقي المرضى، واستئجار الفندق وأنهم ينامون جميعا بغرفة واحدة، والشكاوي كانت على ان المراجعين لا يقومون بإعطائهم طعام وأنه لا يوجد اماكن للحمامات، وكان اعتراضهم على وجود اشخاص يقومون بتكسير الحمامات، وكان اقتراحنا على ان يستأجروا فندق مثل المطلع وان ينام المراجعين به، وفي نهاية الجلسة تكلم الدكتور هاني عن الملف وطلب الاستعجال به لأنه مطلوب منا بشكل مستعجل.

س: هل تذكرت بالضبط اوقات الزيارات؟

ج: قمنا بزيارة المستشفى الفرنساوي بتاريخ 30-8-2012، وكنا بالزيارة انا والدكتور هاني والسائق ويدعى مروان ابو الهوى، لحل مشاكل مرافقي مرضى غزة، وخلال الاجتماع الدكتور هاني سأل الدكتور ماهر ذيب" وكان هناك جميل كوسا ولكني غير متأكد بخصوص ملف الدكتور سعيد درّس، وكان جوابهم انهم يعملون على الموضوع، وفي تاريخ 9-9-2012 كنا انا والدكتور هاني والسائق والدكتور ماهر ذيب في شعاري تصيدك من اجل بحث آلية تعاون واتفاق للأسعار مع شعاري تصيدك، فنحن ذهبنا على المستشفى لأخذ الدكتور ماهر ذيب وفي الطريق سأل د. هاني د. ماهر ذيب عن الملف، وفي ذلك الوقت قال لنا الدكتور ان الارشيف غير موجود عندهم وأنهم يقومون بعمل ارشيف في حيفا حيث انهم متفقون مع شركة وهم بعثوا بطلب للملف والى حد الان لم يصلهم، وبعد ذلك قام د. ماهر ذيب بتبليغي على الهاتف بأن الملف مفقود وانه غير موجود في الشركة، وفي تاريخ 18-9-2012 كان الافتتاح للمستشفى الانشائي الاستشاري العربي في سردا، وبعد الانتهاء من القاء الكلمات قمت وطلبت من د. ماهر ذيب القدوم وقلت امام د. هاني ان د. ماهر يقول بأن الملف غير موجود، فتكلم الدكتور هاني مع الدكتور ماهر ذيب بأنه كيف ممكن ان يضيع ملف وهذا بالضبط ما حصل، وبالنسبة للدكتور هاني عندما طلب مني الملف لإحضاره كان قبل زيارتنا للمستشفى الفرنساوي واعتقد ان الحدث كان قد تم في نفس اسبوع الزيارة الى المستشفى يعني مابين تاريخ 25-8-2012 الى تاريخ الزيارة، وهو 30-8-2012.

س: نريد منك معلومة اكيده حول الفترة الزمنية ما بين المكالمة الهاتفية واللقاء؟

ج: انا غير متأكد ولا استطيع التحديد.

س: عندما ابلغك الدكتور ماهر ذيب بأن الملف مفقود كان قبل الافتتاح بكم من يوم؟

ج: اعتقد بيومين او ثلاث ايام.

س: نريد ان نعيد السؤال حول زيارتكم الى المستشفى الفرنساوي هل عاد الدكتور هاني وسأل عن ملف سعيد درّس؟

ج: نعم سأل وقال له ماذا عملتم لنا بخصوص ملف الدكتور فأجاب انهم يقومون بمتابعته وأنهم طلبوه من الشركة وذلك لأنهم يقومون بأرشفة الملفات في حيفا.

س: هل انت متأكد انكم عندما ذهبتم الى المستشفى الفرنساوي تكلمتم بخصوص الملف؟

ج: نعم، انا متأكد من 3 امور وهي عندما قمت بمناداة ماهر ذيب وطلبت منه ان يقول للدكتور هاني عابدين بخصوص عدم وجود الملف، وان الموضوع فُتح في السيارة ونحن في طريقنا الى شعاري تصيدك، وان الموضوع ايضا فتح في المستشفى.

س: هل كان الدكتور هاني عابدين يقول لكم عن اسباب زيارتي انا "احسان العابد" للوزارة؟

ج: كنا نعرف فقط بخصوص الخزنة فقط لا غير.

س: زيارة المستشفى الفرنساوي في تاريخ 30-8 كانت لاحقة لمكالماتك الهاتفية؟

ج: انا غير قادر على ربط المكالمات بتاريخ او حدث معين حتى احدد بالضبط، ولكني قمت بالاتصال بالدكتور ماهر ذيب من هاتفي الشخصي قبل زياراتنا الى المستشفى الفرنساوي على رقم الدكتور ماهر ذيب 0508685918 او 0575828002 وكانت مكالمتين وقمت بإعطائه الاسم الرباعي وعاود الاتصال بي لطلب رقم الهوية.

س: ما هو رقم هاتفك؟

ج: 0599204216

س:ما هي المدة بين اتصالك مع الدكتور ماهر ذيب وبين اتصاله بك وطلب رقم الهوية؟

ج: اكثر من ساعة.

س: في ذلك اليوم كان هناك حديث بينك وبين الدكتور ماهر ذيب بغير هذا الموضوع؟

ج: اعتقد نعم، وذلك لأن الدكتور ماهر كان يتصل ويتكلم بخصوص مواضيع طبية.

س: عندما تم الاتصال بينك وبين الدكتور ماهر هل اخبرت الدكتور ماهر بأن هذه قضية مهمة تتعلق بالأخ ابو عمار؟

ج: لا ، فأنا عرفت لاحقا بأن الموضوع سري عندما طلبت من الدكتور هاني من اين ممكن ان احصل على رقم الهوية، فأنا أريد ان اقول بأن ضياع الملف غير مبرر وذلك لأنه عندما نقوم بطلب ملف يقومون بتصوير الملف وإرسال الصورة وليس الاصل.

- مكالمة هاتفيه ما بين نزار مسالمة والدكتور ماهر ذيب-

نزار مسالمة: ما هي المدة الزمنية ما بين مكالمتي معك وطلب الملف وزيارة المستشفى؟

ماهر: فتره بسيطة ممكن اسبوع او اسبوعين

نزار: هل هناك كتاب رسمي لطلب الملف من حيفا؟

ماهر: لا اعلم فنحن احيانا نقوم بطلب الملف هاتفيا وليس بكتب رسميه.

نزار: من الذي يقوم بطلب الملفات من حيفا؟

ماهر ذيب: خضر

نزار: هل تستطيع التأكد من خضر متى تم طلب الملف؟

ماهر: سوف اقوم بسؤاله.

تليت عليه اقواله وتم التوقيع عليها بتاريخ 23-4-2014