إفادة نقيب أطباء الأسنان الفلسطينيين حول طبيب ياسر عرفات

نشر موقع أيقونة ثورة، إفادة نقيب أطباء الأسنان الفلسطينيين د. ابراهيم غنام حول الطبيب سعيد درس "الطريفي"، الذي أعلن عن وفاته بشقته بظروف غامضة قبل نحو تسعة أعوام، وذلك لإخفاء أدلة جريمة اغتيال الرئيس ياسر عرفات أبو عمار.

وعثر على الطبيب الطريفي وهو طبيب الرئيس الراحل ياسر عرفات في حالة غيبوبة بمنزله صباح 14 مايو 2004، لينقل لمشفى الفرنساوي بالقدس ويعلن عن وفاته لاحقاً.

د. ابراهيم غنام

10- 12 -2011

بعد تأدية اليمين القانوني

الاسم: ابراهيم سليمان ابراهيم غنام

المرتبة: --

الوظيفة الحالية: نقيب اطباء الاسنان الفلسطينيين

طبيعة العمل أثناء حياة أبو عمار:من ال 2000-2004 كنت امين سر نقابة اطباء الاسنان الفلسطينين

تاريخ العمل في تلك الفتر2000-2004 :

الهاتف الجديد: 0599909000

هاتف القديم: لا اذكر

العنوان الحالي:رام الله- الطيره

س: ما هي علاقتك مع ابو عمار كونك نقيب اطباء الاسنان؟

ج:كنت في ذلك الحين امين سر نقابة الاطباء , لقد كانت عباره عن لقاءات لها علاقه بعمل النقابه ومؤتمرات, تجمعات لها علاقه بقضايا وطنيه واكثر علاقه كانت من خلال المجلس من 2000 الى ال 2004 كنت امين سر وكان نقيب الاطباء هو الدكتور سعيد درس الطريفي فالتقينا مرتين او ثلاثه وقبلها طبعا كان هناك لقاءات عده على هامش العمل النقابي وعمل وطني

س: هل سبق وشاركت في تشيك وملاحظه اسنان السيد الرئيس؟

ج: كعلاج لا ولكن كاستشاره والاستشاره تحديدا من سعيد

س: ما هي علاقة سعيد مع العلم انه ليس من فتح؟

ج:لقد كان حزب شعب في الخارج وعند قدومه الى هنا كان حزب ايضا وانا الحقيقه لا اعلم كيف دخل ولكن هذا شيء عادي في قيادتنا

س: هل رشحت في يوم من الايام درس لعلاج ابو عمار؟

ج: لا طبعا هو فرض نفسه بوجوده كنقيب اطباء الاسنان وانا أستطيع ان اقول لك كيف حسب معرفتي بالموضوع اعتقد انه في احد اللقاءات مع الرئيس كان يعاني من ان الاكل يلتصق بين اسنانه فعلق الرئيس قائلا انكم جميعا اطباء ولا تستطيعوا حل مشكلتي فعندها قال درس بل نستطيع وفي اليوم الثاني جاء عنده ولا اعلم كيف تمت الترتيبات ولكن انا ما اعرفه انه قبل الدكتور سعيد درس كان من يعالج السيد الرئيس هو الدكتور هشام الدجاني.

س: لقد قيل ان سعيد درس قام بخلع طاحونة للسيد الرئيس؟

ج:ما حصل كتالي انه من كان يقوم بعلاج السيد الرئيس هو الدكتور هشام الدجاني ولقد قام السيد الرئيس بزيارته في عيادته 3 مرات, ومن معطيات العلاج انهم طلبوا من الدكتور عمر وجود صورة اشعه بانوراما وتم احضار صورة الاشعه في المرة الاولى عند الدكتور هشام الدجاني وتم العلاج وانا اعلم ما هي طبيعة العلاج علميا اما بالنسبه لموقفي من اختيار الاطباء هذه قضيه خاصه فيه مع العلم انني قلت للاخوان وقلت لعمر والاخوان بالرئاسه ومحمد عيده في ذلك الحين قلت لهم انه بالنسبه لرئيس بلاد من المفروض ان يكون عنده هيئه طبيه من اختصاصين معينين في تخصصات معينه وهذه المشكلة ما زالت موجوده الى الان بحيث ان الرئيس ابو مازن صار عنده مشكلة في زرعه قام بعملها بالخارج فلاسف الشديد وانت تعلم انهم ارسلوه الى طبيب ليس من تخصصه فنحن كاطباء اسنان نستغرب من ان يقوم الرئيس بازالة زرعه عند طبيب تقويم ليس من تخصصه نفس القضيه حصلت في ذلك الحين ومع احترامي للاسماء والمسميات ولكن لم تكن طبيعة الاختيار صحيحه اما بالنسبه للدكتور هشام هو استاذ وعميد بطب الاسنان قام الرئيس بالعلاج عنده وقاموا باجراء صورة الاشعه من قبل الدكتور عمر الدقه في الزياره الثانيه طبعا مع العلم ان الطبيب لا يستطيع العلاج بدون صورة اشعه قاموا بطلب صورة الاشعه ولم يتم احضارها الاخوان واذا سألت عنها الان يقولون انها راحت بالحصار وحسب ما اذكر ان الدكتور هشام الدجاني طلب منهم ابقاء صورة الاشعه قالوا له ممنوع والى ذلك هذه عبارة عن ثلاث لقاءات في علاج طبي معين بحيث كان عند الرئيس ضرس مكسور وقاموا بتركيب جسر للرئيس والى ما ذلك وثانيا اذا اردت ان تعمل للرئيس جسر فلن يتم الاعلان عن من سوف يقوم بذلك فعندما صار الحصار انا علمت ان الطبيب سعيد درس بصفته قريب جدا بحيث انه في بعض الاحيان كان يطلع من سور المقاطعه وتم علاج السيد الرئيس بطريقه بدائيه اذا حسن القول وفي احدى المرات طلبوا من الدكتور هشام ان ياتي الى المقاطعه وعندما جاء قال انه لا يستطيع علاج السيد الرئيس بدون اجهزه او ما يدعى( الموبيل يونتز ) او الوحدة المتحركة، بالحصار صار عند السيد الرئيس الانتفاخ في الفك السفلي اعتقد من الجهه اليمنى فطلب من الدكتور هشام فعندما شاهدها وكانت ضرس العقل وقال انه لا يستطيع عمل هذا الشي وقال انه يرشح شخص متخصص في هذا الموضوع وهو الدكتور اسامه ملحيس وكان طبيب جراحه وجه وفكين واخته تكون الست غانيه التي تكون زوجة الدكتور رمزي فقط للتعريف ففي الحصار تم احضار الدكتور سعيد درس واسامه ملحيس والدكتور هشام الدجاني والدكتور عمر فقاموا باعطاء الرئيس مضاد حيوي انتي بيوتك ومن قام باعطاء المضاد للسيد الرئيس الدكتور سعيد درس وعندما تم اللقاء قال الرئيس انه اصبح بوضع جيد ولا داعي ولكن عندما فحصها الدكتور اسامه قال للسيد الرئيس انك بوضع حصار ويجب ان نقوم بخلع الطاحونه وقد كان الطرفين محضرين الادويه والعلاجات والبنج كان الدكتور اسامه والدكتور سعيد بالنسبه لاسامه كانت قناعته اعطائه بنج بدون اندرلين اما سعيد فقد طلب اعطائه اندرلين وبالنهايه قام اسامه باعطائه بصفته اخصائي وجراح واعتقد ان اسامه كان متضايق من تّدخل سعيد بالعلاج مع العلم ان سعيد كان ايضا اخصائي وجه وفكين والمهم قاموا بخلع الضرس ومن الملاحظات التي انا اخذتها انه طلب الدكتور اسامه من السيد الرئيس الاحتفاظ بالضرس فرفضوا وكان هذا الضرس هو ضرس العقل وكان في الفك السفلي ومن القضايا التي قالها لي الدكتور اسامه انه وجد ان لون الضرس اسود وهذه من القضايا التي انا غير مقتنع بها انه السيد الرئيس عندما تم علاج ضرس العقل في ذلك الحين وهذا تحليلات شخصيه ان سعيد يقول ان السيد الرئيس كان متضايق من طاحونة العقل وانت قمت بوضع مادة تدعى ارسنك ونحن لا نستعملها ولكنها تخفف الالم من اجل قتل العصب اما بالنسبه الى لكبار السن القنوات اللبيه تكون متكلسه فعمليا لا يجب ان يتغير لون السن بهذه الطريقه ولهذا الامر ان اصريت على وجود صورة اشعه واريد قضايا معينه وحدث هذا التهاب طبعا اذا تطور التهاب كان سكر على مجرى التنفس لانه بالفك السفلي ولهذا كان قرار اسامه صائب على اساس ضرورة ازالته بس انا معني انا ارى ضرس العقل وانا لا اعلم اين السن ولا اعلم اين صورة الاشعه فقد تم قلع الضرس واخذ الرئيس انتي بيوتك وقاموا بعمل غرز للسيد الرئيس واجراها الدكتور اسامه وبعدها حصل ما يدعى بليدنغ يعني نزيف صغير وبعد نصف ساعه قاموا بوضع الشاش واعتقد بوجود شخص اخر بالمقاطعه وقاموا بخلع سن متحرك ولا اذكر اسمه وهذا الموضوع بما يتعلق بالعلاج اما فيما يخص تركيب الجسر فانا لا اريد ان اخوض بامور فنيه اما السيد الرئيس فكان عنده ضرس انقلع جذره فقاموا بعمل جسر يدعى كانتي ريفر جسر معلق وهذا ايضا من ضمن القضايا التي لا نستطيع ان نستعملها هذه قضايا فنيه ولكن لها ظروفها ومعطياتها انا مثلا لا اعلم عن موضوع الارسنك او المقصود بتر العصب بزرنيخ هو مسموح عمليا ولكن نحن ضمن المعقول نقول انه ممنوع التعاطي بكذا وكذا ففي قضايا كان لابد ان تتابع وعندما استشهد السيد الرئيس بي 11-11-2004 ومات الدكتور سعيد في 15-4-2004 يعني بعد خمس او ست شهور وانا اعتقد انها ليست قضية تكسر صفائح ولا شيء ونستطيع ان نقول انه توفي في ظروف غامضه لانه وجد في بيته والتحاليل تقول انه كان عنده ذبحه قلبيه وحاول الوصول الى التلفون في ظل وجود مشاكل معينه لا اعرف ما هي وتم اخذه الى الرعايه الطبيه في ذلك الحين وتم تحويله الى هداسا وايضا كنت اتمنى ان ارى التقرير من هداسا وهذه امور كانت عاديه جدا الى حين ان الاخ عزام الاحمد تكلم بوضوع شبه اتهام للدكتور سعيد وهذه من ضمن القضايا التي كانت وارده على النت والشارع العام وان سعيد يذهب ويبكي على قبر الرئيس وهذه فتحت مجال لتحليلات معينه وتم الحديث بها وحصلت مشكلة اذا كنت متذكر بين الطريفي وعزام واتهامات معينه وبعد ذلك سالت انا بصفتي امين سر وكنت صديق للدكتور سعيد درس فانا بشكل شخصي لا اشك باي شي ولكنني اتمنى ان يتابع ملف التحقيق بطريقه علميه وانا قلت لهم في ذلك الحين اننا نملك اشخاص كفؤ ومسكرين لنا فمن السودان مثلا يوجد طبيب اخصائي بطب الاسنان الشرعي وبالاغتيالات السياسيه في الموضوع الذي يخص طب الاسنان من اجل استثناء الموضوع المتعلق بهذا الشي فانا اؤكد لك ان الاشخاص التي شاركت بالعلاج هي عباره عن اسماء طيبه ومتميزه جدا فانا ما اطلبه اننا نريد الملف الكامل لدخول الدكتور سعيد درس على مستشفى الرعايه وقد وتكلمت مع الدكتور وائل حموده مدير المستشفى في ذلك الحين كيف ادخل وما هو التشخيص وثانيا قضيه المستشفى الفرنساوي الذي ذهب اليه الدكتور سعيد فهذه من ضمن الاسئله التي سالنا بها فمثلا جنازة سعيد سالنا عنها وعن حجمها ولماذا كانت القياده الامنيه مشاركه بالموضوع وقد سالني صديقي يدعى عصام سعيد امين الصندوق عنا ولكننا نريد ملفات وجود الماده مثل ضرس العقل وصورة الاشعه ضرورة وجودها للتخفيف من الحيره الموجوده عنا

س: انا استنتج ان عمر دقه هو من اتاح فرصه لسعيد؟ فكما هو معروف بدون موافقة دقة الطبي لا يمكن لاحد الاقتراب من ابو عمار؟

ج: فقد كان هو صاحب القرار وذلك لانني عندما كنت بلقاء نابلس عندما كنت مع الرئيس قبل الحصار فانا كانت سمعتي جيده وكنت كطبيب جيد فقد تمنيت ان اعالج الرئيس لانه من العار علينا كاطباء اسنان ان يكون الرئيس عنده نكاشه يقوم بنكش اسنانه بها وكانت موجوده على مكتبه وكانت اسنانه جيده ولكنه كان عنده مشكلة باللثه وبالفراغات التي بينها والتي تؤدي الى دخول الطعام بينها فهي تحتاج الى اخصائي باللثه ونحن نمتلك هؤلاء الاخصائين فانا اعتقد ان عمر هو صاحب القرار في اختيار الاشخاص ونحن لا نقول عن سعيد انه صاحب كفاءه ام لا ولكن كان من المفترض ان يكون افضل بتخصصه لأنه في النهاية رئيس.

س: يعني انت ملاحظاتك تنصب على ان الاختيار كان غير صحيح؟

ج: كان من المفروض ان يكون أفضل في الاخصائين في المواضيع مثلا يجب وجود اخصائي لضرس العقل وهكذا فانا لي خصوصيه بتخصصي فالدكتور سعيد كان اخصائي بالجراحه ولكن في كل بلد هناك براند نيم من الاسماء اللامعة فانت تستغرب ان يعالج الملك او الرئيس عند شخص غير معروف ومشهور على الصعيد الشعبي والعلمي والعالمي وهذا تقييمي للامور

س: هل كل ملاحظاتك الناتجه عن متابعتك للموضوع تؤدي للوفاة حسب رايك؟

ج: لا انا لم اقل انها تؤدي للوفاة ولكنني درست ما يدعى الاغتيالات السياسيه ومن ضمنها كانوا يقومون بفتح سن معينه ويقوموا بوضع ماده تقوم بفرز ماده بشكل مستمر وتاخذ مده طويله من اجل ان تعمل حدث معين وهذه تستعمل بالمافيا ويوجد اشخاص متخصصين بهذا الجانب وعلماء كتبوا بها يعني يوجد امكانيه للاغتيال السياسي ضمن معطيات الفن

س: ما هي ملاحظاتك على علاقة سعيد بالجانب الاسرائيلي؟

ج:لا يوجد عندي ملاحظات اسرائيليه انا قلت ان سعيد صديقي ولكن يوجد قضايا بذهابه الى اسرائيل انا لا اعلم ولم يسبق ان ذهبت معه الى اسرائيل انا اعتقد انه كان يوجد خلاف بين سعيد وزوجته اما بالعلاقه مع الاسرائيليين فقد كان سعيد دائما يقحم نفسه بالمظاهرات والمسيرات وما الى ذلك يعني في ظل الوضع والانتفاضه كان له دور رائع جدا فقد كان مكان الاجتماع الخاص بنا كنقابه موجوده في بيت حنينا ( مجمع النقابات المهنيه) الموجود بجانب كلية الفرير فعندما حصلت الانتفاضه فنحن لم يكن باستطاعتنا ان ندخل الى مكان اسرائيلي اما سعيد فقد كان يدخل ومن يستطيع الدخول معه ويذهب الى طريق الاجتماع ويلف بالشوارع

س: ما هو اسم الشخص الذي درس بالسودان المتخصص؟

ج: دكتور وهو الامين العام لاطباء الاسنان السودانين احمد رزق عثمان وهو الوحيد المتخصص بالطب الشرعي وهو يوجد امكانيه للاغتيال السياسي.

س: كيف بإمكاننا كشف هذا الموضوع؟

ج:لا اعلم ولكن هل يوجد صور اشعه للجمجمه بعد الوفاه وضرس العقل الذي تم خلعه والقضيه الثالثه الا وهي صور الاشعه التي يقول الدكتور عمر انها ذهبت بالحصار فعندما طلبت من الدكتور هشام التواريخ قال لي انها موجوده عند عمر فسالته انه نحن كاطباء نقوم بفتح ملف لكل مريض يقوم بزيارة العياده وانا اريد ان اعرف ما هو المختبر الذي قام باجراء الفحوصات فمن ضمن القضايا التي تم تناولها بالشارع وبشكل تحليلي ان سعيد قام بتركيب سن للرئيس فانا ما اريد معرفته انه هل كان هناك خصوصيه معينه لسن ركب للرئيس فانا ما اعرفه ان الاسرائيليين عندما دخلوا على البنايه وقاموا بتكسير الكثير من الاشياء ودخلوا على عياده الدكتور سعيد درس في خصوصيه بالبلد فانا لا اتهم سعيد ولكنني اعطيك معطيات معينه ولكن احيانا تترجم هذه المعطيات وكأنها اتهام

س: هل من الممكن ان يكون سعيد قام بالكلام حول موضوع تركيب ضرس للسيد الرئيس مع اشخاص موثقين ونتيجه للثرثره وسوء ادارة لسانه وبدون قصده تسرب الموضوع؟

ج: حقيقة لا اعتقد وذلك لاننا كدائرة مغلقه بالنقابه لم نكن نعرف هذه المعلومه مسوقه عند الشارع والاقارب نعم ولكن عند الدوائر المغلقه فلا

س: في النهاية ما هي مصلحة البلد ككل ان يخرج منها شخص مشبوه؟ ولكن الدكتور سعيد كان يقترب من المطاردين بشكل كبير؟ وكان يريد ان يفرض انه قريب من الاخ ابو عمار وانه قائد

ج: نعم وهذه نقطه جدا مهمه ولكن يجب الحصول على التصاريح التي كان ياخذها الدكتور سعيد فنحن في تلك الفتره لم يكن باستطاعتنا دخول القدس بتصريح والاسرائيليين لا يعطوك تصريح للنقابات وانا لهذه الحظه لا اعمل اجتماعاتي في بيت حنينا والقدس وانا حاليا اخذت تصريح كتجار ولكن الاخوان الاخرين ليس بمقدورهم ذلك ولهذا نحن نعقد اجتماعتنا هنا في المقر المؤقت في رام الله واتمنى اذا كان بامكاننا الحصول على تصاريح الدخول الى اسرائيل وجوازات السفر

س: انت كنقيب اطباء تقول ان سعيد درس لم يكن يضعك بالصورة اذا اراد ان يعالج الرئيس؟

ج: هذا ليس من حقي وذلك لانه من يقوم بمعالجة الرئيس يجب ان يكون ضمن ملف سري

س: يعني هو لم يكن يقوم بالامور على عاتقه وخفية عنك؟

ج: لا طبعا ضمن النظام وخصوصية علاج الرئيس

س: انا ما اريد معرفته بعيدا عن الشارع العام اريد رايك بموضوعيه وعقليه بالتخصص وبشكل شخصي ؟

ج:بخصوصية العلاقه التي كانت بيننا انا ادافع عنه فانا لم اكن اعلم بالمعلومه في ظل وجود هذه المعلومه بالشارع ما اثير تساله مع الاطباء انه هل كنتم تنظروا وتتعاملوا مع الدكتور سعيد درس اثناء تعامله ومعالجته للسيد الرئيس بمنطق شبهه لا بل انه ليس كفاءه لعلاج الرئيس بتخصص معين فقط, فانا في يوم من الايام طلبت لعلاج احمد سعدات هو وابو حازم فقد اعتمدوني كاخصائي بالموضوع فعندما ذهبت لمعالجة احمد سعدات كان عنده انتفاخ وما الى ذلك فكنت احضرت معي دواء معين وابرة تروفنيل وديكورت فرفض ان اقوم بمعالجته وبعدها سالته ان كان بامكاني ان اخدمه بشيء معين فقال لي ان الوحيد الذي يستطيع معالجتي هو الدكتور يوسف الريماوي(جبهه شعبيه) فقلت له انني غير مخول ولكن طلب مني ان اتي ولكن استطيع ان اتصل بالدكتور يوسف وتكلم معه وعرفه علي وبعدها اعطاني الامان لان اعالجه

س: ان تقول انه ليس شرط ان تكون هناك معرفه فنيه بقدر ان تكون هناك ثقه معينه؟

ج: فنحن عنا مبررات نتيجة ما حصل فعند انتهاء الملف الخاص بوفاة سعيد هنا تنتهي القصه وإذا انه توفي بجلطه فهذا الشي عادي ولكن اذا بقي الملف تحت انه توفي بظروف غير معروفه

س: قضية سعيد درس الجزئية هي لمساعدتنا على معرفة كيف توفي السيد الرئيس ان كان مات بشكل رباني او توفي مسموما؟

ج: ما اريد ان اقوله انه عندما جاء المصرين وارادوا اجراء الغستروسكوبي للسيد الرئيس واحضروا الاجهزة معهم وقام الاسرائلين بحجز الجهاز عندهم طلب أحد اطبائنا المتخصصين باجراء الغستروسكبي من عمر انه لا يريد من المصريين ان يقوموا باجراء الفحص وكان شكه بان الاجهزة محجوزة عند الاسرائيليين وعندها لم يقوموا المصريين باجراء الغستروسكوبي فانا اتمنى ان نكشف ظروف وفاة سعيد درس وهذا يكشف ويساعد في معرفه وحل العديد من القضايا

س: انا من تقديري الشخصي انه من المفروض على اهل سعيد درس ان يعرفوا كيف مات؟

ج: المشكلة انه بمجرد وجود هذا الاتهام منع اهله من الاستمرار وهذا بتحليلي فانا تحدثت مع خليل اخاه بهذا الموضوع ولكنه كان من الصعب جدا ان يتابعوا كيف مات فانا ما اسمعه ليس هنا فقط بل باليمن عندما اذهب الى مؤتمرات اسمع بان اطباء الاسنان كانوا وراء استشهاد الرئيس ابو عمار

س: انا ما اقول به انني من ناحية منطقيه وعقليه انا لن ارد على اتهامات الشارع؟

ج: اريد ان اقول اننا وقعنا بعدة اخطاء والخطأ الذي وقعنا به بخصوص هذه القضيه انه تم نشر هذا الموضوع من قبل شخص مسؤول عن طريق الانترنت وتسويقها قبل ما يتم فتح الملف بالطريقه الصحيحه واغلاقه.

س: من الواضح من اسلوب كلامك انك عندك ثقافه بالجانب الشرعي كطبيب اسنان لأنه حتى بحالة الوفاة انت بحاجه الى صورة للجمجمه؟ هل يوجد جزئيه معينه سعيد استشارك بها؟

ج: هي فقط الخصوصية الواحدة التي لها علاقة بالسيد الرئيس قال لي ان ضرس العقل او اي ضرس ما هو الخلل او المشكلة في تمويت العصب فقلت له لا يجوز وسألني طيب طاحونة العقل قلت له بان طاحونة العقل لا تكون واضحة الجغرافيا مثل اي سن اخر لمعالجة العصب وانا عندما اتيت من الخارج كان عندي القليل من الثقافه حول معالجة العصب ونحن نمنع قتل العصب بالزرنيخ ولكن لا زال العديد من الاطباء يستخدموها

س: ما هي نسبة الزرنيخ اللازمة لقتل العصب؟ مع العلم انها مادة قاتله

ج: هي مادة قاتله ولكنها لا تقتل الانسان هي موضوعيه في موضوع العصب الموجود داخل السن ولكنها لا تنفذ لتصل للدم اوللعظم

س: ما هي علاقة اسوداد الضرس بالقضية الجنائيه؟

ج: انا لا اعتقد انه بسبب الزرنيخ وتناقشنا انا والدكتور اسامه بها الضرس يحصل على التغذية من خلال شريان واورده فهذه المنطقة المظلله تدعى العصب وهو عباره عن دم ومركز نقل العصب والاحساس وما الى ذلك فعندما يحدث نخر معين في السن فهذه الماده الصلبه الجزء الخارجي من السن يسمى مينا وهي اصلب طبقه في الضرس اذا حدث النخر فياكل من هذا الجزء الخارجي ويدخل على ماده تتدعى العاج وهي تحتوي على قنوات وهي قناه نافذه فكل ما كبر الانسان بالسن القنوات تضيق لدرجه انها تصل لسن معينه وتغلق فعندما تفتح على العصب وتضع مادة الزرنيخ عند صغار السن نتيجة ان الزرنيخ يقتل العصب ويقتل الدم ويحتوي الدم على مادة الهيموسدرين فتحلل الدم الى ماده تتدعى الهيم وهذه الماده لونها احمر او بني فالدم عندما يعفن او يموت يتحول من الاحمر الى الاسود فهذه الماده التي قتلتها عند صغار السن سوف تخترق هذه الانابيب وتؤثر على لون الطبقه الخارجيه للسن ولكن عند كبار السن فان هذه القنوات مغلقه فحتى لو قمت ببتر عصب بمادة الزرنيخ وتحلل الدم فانه ليس من المفروض ان يتغير لونه بهذه الطريقه

س: حتى لو كان له مده طويله؟

ج: في حالة واحده فقط إذا كان هذا السن ميت عصبه من زمان من 30 سنه لهذا انا معني بالصور الموجوده وبالضرس.

س: من خلال علاقتك او اهتمامتك او استفساراتك مع الدكتور هشام او اسامه او سعيد هل كان الضرس محشي سابقا قبل الخلع؟

ج: نعم وهشام لا يعرف هذه المعلومه اما اسامه الذي قام بخلع الضرس قال ان الضرس كان يموت عصبه وهذه الكلمه تدل على وجود المادة الزرنيخية.

س: يعني لو اننا استطعنا الحصول على الضرس هل يظهر انه يحتوي على مواد؟ او تحت الحشوة اذا كان هناك ترسبات؟

ج: انا لا اريد ان اخوض في تفاصيل ولكن بالاغتيالات السياسيه المنطق انهم يقوموا بفتح العصب وليس من المهم المنطقة العظميه فان هذه الماده في داخل السن متصله من خلال قنوات بالعظم والعظم يقوم بانتاج الدم فانت تستطيع ان توصل اي ماده وتستطيع ان تغلقها بحشوه عاديه

س: هل قمت بزيارة سعيد في عيادته؟

ج: لقد قمت بزيارته مرة واحده

س: هل كانت اهتماماته بالعيادة طبيه ام سياسية بشكل اكبر؟

ج: هو سياسية لأنه من المعروف ان سعيد لا يعمل وترك العياده لاخوه

س: حتى جراحيا ضعيف بالأسنان؟

ج: سعيد ليس من الاسماء الاعتباريه وللامعه في موضوع جراحة الاسنان فقد كان هناك جراحين أفضل

س: ما هي الامراض التي كان يعاني منها سعيد؟

ج: جديد سمعت من الدكتور عصام امين الصندوق عنا انه كان يعاني من سكري وسعيد كان عنده عادة ايجابية انه يقوم بزيارة جميع الاطباء حتى اعداءه وكان هناك يوسف الريماوي (جبهه شعبيه) حيث كان يهاجمه وصديقه المقرب له الدكتور عصام سعيد اسعد الطويل وسعيد كان خريج موسكو- ورومانيا

س: هل كان يعاني من امراض غير السكري؟

ج: قلت لك ان هذه المعلومه من الدكتور عصام وهو قال لي انه في اخر فترة لم يراه وساله عن السبب قال انه مرشح وبالفعل ما اذكره انه باخر شهر اربعه كان عنده التهاب في صدره

س: غير مزمنه؟

ج: نعم غير مزمنه لم يكن عنده امراض كان يطلع بالمسيرات وكانت يده قويه حتى بالجراحه

س: اريد ان اسالك عن علاقات سعيد اولا بالجانب النقابي بالجولان ففي ايام العزاء الثلاث كانوا موجودين هل له علاقات مميزه مع اصدقاءه بالجولان ؟

ج: ونحن ما زلنا نملك هذه العلاقات نحن نملك علاقات وطيده وجيده مع اطباء الاسنان السورين الموجودين بالجولان وهذه علاقه تاريخيه استثمرها سعيد بطريقه جيده وما زالت هم لا يستطعون الذهاب الى العمق السوري في مؤتمراتهم فيعتمدوا مؤتمراتنا بالاضافة الى كرمهم الاخلاقي والوطني وانتمائهم وسعيد نسج علاقه جيده جدا بالاضافة الى وجود خصوصيه بالعلاقه مع اطباء الاسنان الفلسطينين في الداخل فالشارع لا يطرح هذا العلاقه بل يطرح وجود الاجهزة الامنيه بوفاة سعيد فجنازته حضرها العديد من الكتائب والشاويش خالد وكانت علاقته مع الكتائب جدا جيده ووطيده

س: هل من الممكن ان تكون وفاته مفتعله من جانب اسرة زوجته وذلك لان الخلاف كان حاد؟

ج: لا اعتقد وذلك لانها كانت بعيده يمكن بكندا وقت وفاته

س: لقد سافرت بعد وفاته الى كندا؟

ج: لانه عندما ذهبت سألت اين زوجته لكي نعزيها قالوا انها ليست هنا وقالوا انها مسافره

س: هل لك معرفه سابقه بزوجته؟

ج: لقد حصل خلاف بعد وفاة سعيد على قضية التركه وترك العياده فنحن تتدخلنا بجانب انساني بهذه القضيه وطلبنا المحافظه على العياده وذلك للحفاظ على اسم سعيد بابنه وكنا نتمنى ان يدرس ابنه طب اسنان ولكن تفاقمت الخلافات العائليه وهي اصرت على بيع العياده وحصتها او الجزء الذي له علاقه بسعيد فكانا دوري ان احضر جهة تقوم بتقييم العياده من اجل ان تاخذ حصتها واللقاء الوحيد الذي حصل بيني وبينها بالحديث هو مستقبل اولادك وكان خليل يقول ان هذه العياده لن تباع ولن يزال اسم سعيد الا بعد ان يتخرج غسان ابنه ولكن تفاقمت المشاكل وتركوا البلد

س: هل تعتقد بان ابو عمار مات بالسم ام مات طبيعي؟

ج: انا اعتقد انه تم تسميمه وانا مصمم على ذلك والظروف الامنيه لم تكن جيده في وقتها من خلال الاجانب الموجودين والاشخاص الموجودين ومن خلال الاكل ولكن تكسر الصفائح الذي حصل وعدم قدرتهم على معالجته

س:هل قرأت التقرير؟ هل سمعته؟

ج:لا, نعم لقد سمعته

س: هل لديك ملاحظات أو أقوال أخرى؟

ج: في الوقت الحالي لأ وأنا جاهز لأي استفسار لاحقاً.

تليت عليه أقواله بمعرفة اللجنة واقر بصحتها وتم التوقيع عليها في تاريخ (10-12-2011).