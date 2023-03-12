استشهاد ثلاثة مقاومين خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال في نابلس

استشهد ثلاثة مقاومين، صباح اليوم الأحد، خلال اشباك مسلح قوات الاحتلال قرب حاجز صرة غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة أن الشؤون المدينة أبلغتها باستشهاد 3 مواطنين فلسطينيين، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم قرب نابلس.

وأطلق قوات الاحتلال من لواء "جولاني" النار تجاه مجموعة من المقاومين بعد أن استهدفوا موقعًا عسكريًا قرب مفترق "جيت"، ما أدى لارتقاء ثلاثة مقاومين واعتقال آخر.

ونعت مساجد نابلس الشهداء الذين ارتقوا في الاشتباك مع قوات الاحتلال، وأعلنت الحداد.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في مكان استشهاد المقاومين قرب مفرق قرية صرّة جنوب غرب نابلس، وفرضت طوقًا في المكان.

وقال جيش الاحتلال إنه اغتال ثلاثة مقاومين واعتقل رابعا قرب حاجز صرة غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وزعم جيش الاحتلال أن مقاومين أطلقوا النار الليلة الماضية نحو قوة عسكرية كانت داخل موقع عسكري في مفرق جيت، حيث قامت قوة عسكرية من لواء جولاني بإطلاق النار صوب المقاومين وتمكنت من قتل ثلاثة منهم خلال تبادل لإطلاق نار.

ونشر إعلام الاحتلال صورا للمركبة التي كان يستقلها الشبان.