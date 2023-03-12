تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر

كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، حصيلة جديدة للوفيات المسجلة في تركيا جرّاء الزلزال المدمر الذي ضرب القسم الجنوبي منها ومناطق في سوريا، خلال شباط/ فبراير الماضي.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن حصيلة الوفيات بسبب كارثة الزلزال، بلغت 47 ألفا و975 شخصا حتى مساء السبت.

وقال رئيس "آفاد" يونس سيزر، في تصريح صحفي، إن 47 ألفا و975 شخصا، بينهم 6 آلاف و278 أجنبيا، توفوا جراء الزلزال الذي وقع فجر 6 فبراير الماضي.

وأشار إلى استمرار أعمال إزالة الأنقاض ونصب الخيام وبناء المنازل سابقة التجهيز والدائمة للمتضررين في مناطق الزلزال.

والولايات التركية المتضررة من الزلزال هي: كهرمان مرعش، غازي عنتاب، شانلي أورفة، ديار بكر، أضنة، أدي يامان، عثمانية، هاطاي، كيليس، ملاطية، وألازيغ.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.8 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافة إلى دمار هائل.

وتعرض ما لا يقل عن 230 ألف مبنى للتدمير أو لأضرار بالغة في تركيا.