مسؤول (إسرائيلي) يهاجم (بن غفير): هذا المجرم يقودنا لانتفاضة ثالثة

هاجم مفوض شرطة الاحتلال (الإسرائيلي) السابق موشيه كرادي، ما يُسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قائلًا: "هذا المجرم سيقود (إسرائيل) إلى انتفاضة ثالثة مع الفلسطينيين".

وقال كرادي وفق ما نشرت إذاعة جيش الاحتلال: "قبل أسبوع أمر بن غفير قوات الاحتلال خلافا لرأيهم المهني بتنفيذ أوامر هدم للمنازل في رمضان، وهو الشهر الذي يتم عمل كل شيء للحد من التوترات فيه".

وأضاف أن "ذلك المجرم (بن غفير) في أفضل الأحوال سيقودنا إلى انتفاضة ثالثة".

وكان مفوض شرطة الاحتلال الأسبق شلومو أهرونشكي قد أكد، أمس السبت، أن بن غفير شخص يشعل الحرائق حيثما حل، وكأنه برميل وقود يشعل النار في المنطقة.

وواصل أهرونشكي انتقاداته لبن غفير، قائلاً: "إنه لا يملك أي مؤهلات ولا أي فكرة أو قدرة على إدارة قوات الاحتلال، وكل يوم يمضيه في هذا المنصب عبارة عن إشعال حريق جديد"، مضيفاً: "نحن بالفعل على حافة الهاوية".