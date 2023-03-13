انطلقت مسيرة جماهيرية مساء اليوم الأحد، نحو منزل بطل عملية "ديزنغوف" الأخيرة الشهيد القسامي المعتز بالله الخواجا، وسط هتافات داعمة للمقاومة ولمجموعات عرين الأسود ولحركة حماس.

وجابت المسيرة شوارع بلدة نعلين غرب مدينة رام الله، قبل أن تتوجه إلى منزل الشهيد القسامي معتز الخواجا، وحمل المشاركون رايات لفصائل المقاومة، فيما انطلقت أصوات الزغاريد من النسوة أقارب الشهيد معتز.

وحيت والدة الشهيد معتز الخواجا الجماهير المشاركة في المسيرة، ومن ثم توجه المتظاهرون باتجاه منزل الشهيد سفيان الخواجا، المحتجز جثمانه لدى سلطات الاحتلال منذ ثلاثة أعوام، والذي كان من المفترض تسليمه الجمعة الماضي، لكن الاحتلال تنصل ورفض تسليم الجثمان.

يشار إلى أن مسيرة جماهيرية انطلقت يوم الجمعة الماضي، عقب تنفيذ الشهيد القسامي معتز الخواجا عمليته البطولية في تل أبيب، وجابت بلدة نعلين.

وردد المشاركون في المسيرة هتافا للشهيد وسط صيحات التكبير، وهتفوا: "بالروح بالدم نفديك يا شهيد"، "باب الأقصى من حديد، وما بيفتحه إلا الشهيد"، "ويا أبو حذيفة لا تهتم، بدك عسكر بنلتم"، و"من نعلين طلع القرار، وديزنغوف ولع نار".

ونفذ الشهيد القسامي المعتز بالله خواجا، عملية إطلاق نار بطولية في شارع "ديزنغوف" في "تل أبيب" بالداخل المحتل، أصيب خلاها 5 مستوطنين، والتي جاءت بعد ساعات من جريمة الاحتلال باغتيال ثلاثة مقاومين في بلدة جبع بجنين.

والخواجا نجل القيادي في حركة حماس الأسير المحرر الشيخ صلاح الخواجا، استشهد بعد تنفيذه عملية إطلاق نار بطولية في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب، أدت لإصابة خمسة مستوطنين منهم اثنين بحالة الخطر.

ويبلغ الشهيد الخواجا من العمر (23 عاما)، وهو أسير محرر اعتقل أول مرة لدى قوات الاحتلال ولم يبلغ من العمر سوى 16 عاما، وحكم بالسجن لمدة 22 شهرا وغرامة مالية قدرت ب4 آلاف شيقل.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الشهيد الخواجا مرة أخرى في عام 2019 ليمضي في سجون الاحتلال عامين آخرين، ليكمل بذلك قرابة 4 أعوام في سجون الاحتلال.

وزفّت حركة "حماس" الشهيد القسامي المعتز بالله الخواجا، وباركت عمليته البطولية متوعدة الاحتلال المجرم بالمزيد، وأكدت على أن عمليته البطولية جاءت ردًّا على جرائم الاحتلال التي اعتقد أنها تردع شعبنا وتضعف إرادته.