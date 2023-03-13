أعلنت وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي عن انهيار بنك "سيجنيتشر" الأمريكي بعد إغلاقه من قبل المنظمون في ولاية نيويورك الأمريكية أمس الأحد.

وقالت الوزارة في بيان مشترك مع المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، إنه سيتم تعويض جميع المودعين في هذه المؤسسة بشكل كامل.

وبانهيار "سيجنيتشر" الذي يعد واحدًا من بين أكثر الوجهات تفضيلًا لشركات العملات المشفرة في الولايات المتحدة، يكون هو البنك الثالث الذي يتعرض للانهيار خلال أسبوع، وهو ما يبعث الفزع لدى المستثمرين.

ويهدف الإعلان المشترك عن حماية المودعين الذين تزيد ودائعهم عن 250 ألف دولار، إلى طمأنة عملاء المصارف بأن أموالهم لن تُجمَّد.

وبلغت قيمة الودائع في "سيجنيتشر" نحو 88.59 مليار دولار، من تاريخ 31 ديسمبر 2022، وقد استحوذت إدارة الخدمات المالية في نيويورك على البنك، ويعد البنك واحدًا من بنكين استُخدما على نطاق واسع في صناعة العملات المشفرة.

وعلى غرار بنك "سيلفر جيت"، الذي انهار في 8 مارس الجاري، كان لدى "سيجنيتشر" شبكة تسمح لشركات العملات المشفرة بتحويل الدولارات في الوقت الفعلي، ومع انهيار بنكي العملات المشفرة، قد يكون من الصعب العودة إلى الدولار.

وقالت شركة تداول العملات المشفرة "كوينبيس" في تغريدة على موقع تويتر، إن لديها 240 مليون دولار نقدًا في "سيجنيتشر"، ولكن بسبب تعليق الأموال ستستخدم شركاء بنكيين آخرين لمعاملات العملاء.

بدوره أكد الاحتياطي الفيدرالي أن المودعين المؤمن عليهم في (بنك وادي السيليكون) سيتمكنون من الوصول الكامل إلى ودائعهم.

هذه الأخبار جيدة للعملات المشفرة، بسبب احتفاظ مزود العملة المستقرة "سيركل"، بمبلغ 3.3 مليار دولار من احتياطاته هناك.

وتدير شركة "سيركل" العملة الرمزية USDC التي تساوي قيمتها 1 دولار دائمًا، والتي هي جزء مهم من مدفوعات العملات المشفرة.