حراك المعلمين الموحد: الإضراب الشامل مستمر

قال حراك المعلمين الموحد، إن الإضراب الشامل مستمر ولا يمكن العودة للمدارس إلا بتنفيذ كل بنود اتفاقية الهيئة المستقلة.

وأضاف الحراك، في بيان له، مساء الإثنين، "على الحكومة إعادة الخصومات فوراً ودون شروط".

وأكد أن اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق أي معلم مضرب في الأيام القادمة سيقابله كل المعلمين بردٍ فوري.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارا مستعجلا، يقضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية المعلن من قبل المعلمين العاملين بالمدارس الحكومية تحت ما يسمى "حراك المعلمين" وكذلك المعلمين الممتنعين عن العمل، وذلك بالدعوى الإدارية التي تقدمت بها اليوم وزارة التربية والتعليم تحت الرقم 59/2023.